(Alliance News) - Caracal Gold PLC a déclaré mardi qu'elle avait levé 780.000 GBP par le biais d'une souscription, grâce à l'émission de 260 millions d'actions.

Le producteur d'or axé sur l'Afrique de l'Est a déclaré que le prix des actions était de 0,003 GBP chacune. Les fonds de la souscription seront versés en cinq tranches égales de 156 000 GBP, et Caracal émettra 260 millions d'actions nouvelles une fois la dernière tranche achevée.

Chaque souscripteur recevra un bon de souscription pour chaque nouvelle action, avec un prix d'exercice de 0,0042 GBP par bon. Les bons de souscription expireront trois ans après l'admission des actions de souscription à la négociation.

L'admission des actions est toutefois subordonnée à l'approbation d'un prospectus par la Financial Conduct Authority. Pour finaliser le prospectus, Caracal devra publier ses résultats audités pour l'exercice clos le 30 juin et ses résultats intermédiaires non audités pour le semestre clos le 31 décembre.

L'entreprise a déclaré que l'audit progressait bien et qu'une fois achevé, il devrait lui permettre de finaliser ses résultats intermédiaires.

Les fonds seront utilisés pour le fonds de roulement.

Les actions de Caracal Gold sont restées stables à 0,27 pence chacune à Londres mardi à midi.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

