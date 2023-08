Dekel Agri-Vision PLC - Société agricole centrée sur l'Afrique de l'Ouest - Passe l'évaluation de la norme alimentaire mondiale du British Retail Consortium à son usine de transformation de noix de cajou de Tiebissou en Côte d'Ivoire, et ajoute que son opération de noix de cajou a maintenant passé toutes les autorisations internationales liées à l'alimentation et à la sécurité. Elle note également que la production quotidienne de noix de cajou continue de s'améliorer "progressivement" après avoir ralenti au cours du premier semestre de l'année en raison de "problèmes de démarrage" liés à l'ajout de 10 nouvelles décortiqueuses.

Le directeur exécutif Lincoln Moore déclare : "L'obtention de toutes les accréditations en matière d'alimentation et de sécurité avec la note la plus élevée possible est une étape clé qui témoigne de la qualité de notre exploitation de noix de cajou et de notre équipe de direction. Nous nous attachons maintenant à devenir un producteur régulier de noix de cajou de haute qualité pour notre liste croissante de clients, tout en cherchant à maximiser les prix de nos produits de noix de cajou de haute qualité."

Cours actuel de l'action : 3,20 pence, en hausse de 1,6 % jeudi

Variation sur 12 mois : en hausse de 6,7

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

