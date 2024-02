Les mines d'Afrique du Sud, qui ont jeté les bases de la croissance industrielle du pays pendant une bonne partie de l'ère post-apartheid, suppriment des milliers d'emplois et paient beaucoup moins d'impôts, ce qui assombrit les perspectives économiques du pays à quelques mois d'une élection cruciale.

Les plus grands investisseurs miniers du pays interrompent leurs plans de dépenses de milliards de rands pour de nouveaux projets en réponse à l'effondrement des bénéfices dû à une myriade de défis locaux et à l'affaiblissement des prix des matières premières telles que le platine.

Les licenciements et les réductions d'investissement s'inscrivent dans un contexte de chômage élevé et de faible croissance économique qui pèse sur le vote parlementaire, prévu en mai, et qui risque de voir le Congrès national africain (ANC) au pouvoir perdre sa majorité parlementaire pour la première fois en 30 ans.

Ces dernières années, la hausse des prix des matières premières telles que le palladium, le rhodium, le charbon et le minerai de fer a permis à des entreprises comme Anglo American Platinum, Sibanye Stillwater, Kumba Iron Ore et Exxaro Resources de réaliser des bénéfices exceptionnels, ce qui leur a permis de surmonter en partie les contraintes nationales, notamment les coupures d'électricité, le mauvais état du réseau ferroviaire et la criminalité.

Mais avec la chute des prix depuis l'année dernière, les entreprises sont en mode restructuration et suppriment des emplois.

"Le défi consiste désormais à être capable d'opérer, de produire de manière continue", a déclaré Claude Baissac, PDG d'Eunomix Research.

"À moins d'un changement fondamental de politique et de capacité de l'État, nous allons nous retrouver avec une industrie minière marginale, fournissant des emplois marginaux.

La contribution du secteur minier au produit intérieur brut de l'Afrique du Sud s'est élevée à 6,2 % l'année dernière, contre 7,3 % en 2022 et 8,3 % dix ans plus tôt, selon le Minerals Council South Africa, un groupe de pression de l'industrie. Le secteur emploie environ 477 000 personnes.

LA RÉALISATION DE PERTES

Les unités de platine et de minerai de fer d'Anglo American en Afrique du Sud ont annoncé cette semaine des plans de suppression de plus de 4 000 emplois et de révision des accords avec 780 entrepreneurs.

La restructuration, qui comprend le report des plans de dépenses pour certains puits de platine et la fermeture d'une usine de traitement des métaux, vise à permettre à Anglo American d'économiser 13 milliards de rands (687 millions de dollars).

Quelque 15 des plus grandes sociétés minières d'Afrique du Sud, dont Amplats, Kumba et Glencore, ont versé 110 milliards de rands en impôts et redevances en 2021, soit la majeure partie des 360 milliards de rands d'impôts sur les sociétés perçus par le Trésor, selon les analystes de RMB Morgan Stanley.

Les analystes prévoient que ce montant sera divisé par deux en 2023.

Sibanye, qui est le premier employeur d'Afrique du Sud dans le secteur minier, prévoit de supprimer environ 4 000 emplois dans ses mines de platine. De plus petits producteurs de platine et certains producteurs de charbon ont également annoncé des suppressions d'emplois.

Environ la moitié des mines de platine du pays, dont certaines sont les plus profondes du monde et les plus coûteuses à exploiter, sont déficitaires aux prix actuels, a déclaré Johan Theron, porte-parole d'Impala Platinum.

"Cela signifie que si rien ne change (en termes de prix), plus de 50 % de l'industrie disparaîtra d'une manière ou d'une autre au fil du temps", a-t-il déclaré. "Rien n'est durable qui soit fondamentalement déficitaire. Impala a indiqué qu'elle pourrait supprimer des emplois et a demandé l'année dernière à ses employés de prendre des mesures de départ volontaire.

CRISE FERROVIAIRE

Les exportations de charbon de l'Afrique du Sud pour 2023 ont atteint leur niveau le plus bas depuis 1992 en raison de l'état désastreux de son réseau ferroviaire, exploité par le groupe public Transnet et entravé par un manque de wagons et de pièces détachées, des vols de câbles et une maintenance inadéquate. Pendant un certain temps, les entreprises ont stocké leurs marchandises en espérant que la situation s'améliore, mais plus récemment, elles ont réduit leur production et supprimé des emplois afin d'amortir les pertes.

Mpumi Zikalala, PDG d'Anglo American's Kumba, premier exploitant de minerai de fer en Afrique, a déclaré mardi qu'il réduirait sa production minière au cours des trois prochaines années jusqu'à ce que la capacité ferroviaire s'améliore. En décembre, Kumba avait stocké environ 7 millions de tonnes de l'ingrédient nécessaire à la fabrication de l'acier dans ses mines.

"Il est clair que tant qu'il n'y aura pas de solution immédiate à la crise de l'électricité et aux problèmes d'infrastructures ferroviaires et portuaires, nous continuerons à perdre des emplois", a déclaré la National Union of Mineworkers, l'un des syndicats les plus importants et les plus puissants d'Afrique du Sud, qui a été dirigé par Cyril Ramaphosa, l'actuel président de l'Afrique du Sud.

(1 $ = 18,9349 rands) (Rédaction : Olivia Kumwenda-Mtambo, Silvia Aloisi et David Evans)