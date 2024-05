Zurich (awp) - Le regroupement des activités d'Engen et de Vivo Energy est sous toit. La compagnie pétrolière malaisienne Petronas a vendu mardi sa participation de 74% dans Engen à Vivo Energy, créant ainsi un champion africain de l'énergie.

La transaction visant à regrouper les activités respectives d'Engen, compagnie pétrolière sud-africaine, et Vivo Energy, société néerlandaise de production, distribution et commercialisation de produits pétroliers, avait été annoncée en février 2023, précise un communiqué des deux sociétés publié mardi.

Le groupe combiné Vivo Energy compte désormais plus de 3900 stations-service et plus de deux milliards de litres de capacité de stockage sur 28 marchés africains. Des investissements importants ont été engagés pour maintenir et développer les opérations d'Engen en Afrique du Sud et aider à transformer l'économie.

Vivo Energy, l'un des plus grands opérateurs africains de distribution de carburant, fait partie de la multinationale énergétique genevoise Vitol. Cette dernière a enregistré l'an dernier une normalisation de son chiffre d'affaires à 400 milliards de dollars (359 milliards de francs suisses), contre 505 milliards de dollars en 2022.

