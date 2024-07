Les militants houthis du Yémen ont intensifié leurs attaques contre les navires en mer Rouge, compromettant ainsi une route maritime essentielle au commerce est-ouest.

Certaines compagnies maritimes ont réagi en demandant à leurs navires de contourner l'Afrique australe, une route plus longue et donc plus coûteuse.

Vous trouverez ci-dessous les mesures prises par les compagnies (par ordre alphabétique) :

C.H. ROBINSON

Le groupe mondial de logistique a déclaré le 22 décembre qu'il avait dérouté plus de 25 navires autour de l'Afrique au cours de la semaine précédente, et que ce nombre était susceptible d'augmenter.

CMA CGM

Le groupe maritime français a suspendu la plupart des voyages en mer Rouge, mais continue d'envoyer certaines cargaisons au cas par cas lorsque des escortes de la marine française sont possibles, a déclaré Rodolphe Saade, président-directeur général, le 29 février.

La compagnie s'attend à ce que les perturbations de la navigation commerciale durent des mois.

DIANA SHIPPING

Les navires de la compagnie évitent le canal de Suez.

"Les transits par le canal de Suez sont inférieurs d'environ 40 % à ceux observés au cours de la première quinzaine de décembre de l'année dernière. Cela est dû en partie au fait que plusieurs opérateurs, dont nous-mêmes, évitent la zone", a déclaré le président Anastasios Margaronis le 23 février.

EURONAV

La société belge de transport de pétrole a déclaré le 18 décembre qu'elle éviterait la mer Rouge jusqu'à nouvel ordre.

EVERGREEN

La compagnie taïwanaise de transport maritime de conteneurs a déclaré le 18 décembre que ses navires assurant des services régionaux vers les ports de la mer Rouge navigueraient vers des eaux sûres à proximité, tandis que les navires devant passer par la mer Rouge seraient redirigés autour de l'Afrique.

FRONTLINE

Le 18 décembre, le groupe pétrolier norvégien a déclaré que ses navires éviteraient la mer Rouge et le golfe d'Aden.

TRANSPORTEURS DE GRAMMES

Le transporteur automobile norvégien a déclaré le 21 décembre que ses navires ne pouvaient pas passer par la mer Rouge.

HAFNIA

La compagnie maritime norvégienne a déclaré le 12 janvier qu'elle avait arrêté tous les navires se dirigeant vers le détroit de Bab al-Mandab ou s'y trouvant.

HAPAG-LLOYD

La compagnie allemande de transport maritime de conteneurs a déclaré le 14 mars que les perturbations en mer Rouge et l'offre excédentaire de navires à l'échelle mondiale l'obligeraient à réduire ses dépenses en 2024, notamment en adaptant ses itinéraires.

La compagnie, qui avait décidé en janvier de dérouter ses navires autour de l'Afrique jusqu'à nouvel ordre, a prévenu que l'impact de ce déroutement se ferait sentir au premier trimestre.

HMM

Le transporteur de conteneurs sud-coréen a déclaré le 19 décembre qu'il avait ordonné à ses navires, qui empruntent normalement le canal de Suez, de contourner l'Afrique.

HOEGH AUTOLINERS

Le transporteur automobile norvégien a déclaré le 20 décembre qu'il cesserait de passer par la mer Rouge.

Le 8 février, la compagnie a déclaré que les perturbations en mer Rouge avaient un impact négatif sur sa capacité et ses volumes.

KLAVENESS COMBINATION CARRIERS

L'opérateur de flotte basé en Norvège a déclaré le 16 janvier qu'il ne ferait passer aucun de ses navires par la mer Rouge jusqu'à ce que la situation s'améliore.

KUEHNE + NAGEL

Le groupe logistique suisse Kuehne + Nagel a déclaré le 1er mars qu'il s'attendait à ce que l'impact de la crise de la Mer Rouge se poursuive au cours des prochains trimestres et qu'il ait un impact sur son EBIT du deuxième trimestre dans une fourchette basse à deux chiffres de millions de francs suisses.

MAERSK

Le 5 janvier, le groupe maritime danois a suspendu son trafic en mer Rouge "dans un avenir prévisible". Maersk a déclaré le 6 mai que les perturbations du trafic maritime par conteneurs s'intensifient et devraient réduire la capacité du secteur entre l'Asie et l'Europe d'environ 15 à 20 % au cours du deuxième trimestre. Le 2 mai, l'entreprise prévoyait que les perturbations dureraient au moins jusqu'à la fin de l'année 2024.

MSC

Mediterranean Shipping Company (MSC) a déclaré le 16 décembre que ses navires ne transiteraient pas par le canal de Suez.

NIPPON YUSEN

Le plus grand transporteur japonais en termes de chiffre d'affaires a suspendu la navigation en mer Rouge pour tous les navires qu'il exploite, a déclaré un porte-parole à Reuters le 16 janvier.

RÉSEAU OCÉANIQUE EXPRESS

La coentreprise entre Kawasaki Kisen Kaisha, Mitsui O.S.K. Lines et Nippon Yusen a déclaré le 19 décembre qu'elle redirigerait les navires de la mer Rouge vers le cap de Bonne-Espérance ou qu'elle interromprait temporairement les voyages et se déplacerait vers des zones sûres.

OOCL

Le groupe de transport de conteneurs basé à Hong Kong a déclaré le 21 décembre qu'il avait demandé à ses navires de se détourner de la mer Rouge ou de suspendre leur navigation. Il a également cessé d'accepter des cargaisons à destination et en provenance d'Israël jusqu'à nouvel ordre.

STAR BULK

Le PDG de Star Bulk a déclaré le 13 février que la compagnie basée en Grèce allait interrompre ses traversées de la mer Rouge après que les Houthis du Yémen, alliés à l'Iran, ont attaqué deux de ses navires.

TAILWIND SHIPPING LINES

L'unité Lidl, qui transporte des marchandises non alimentaires pour la chaîne de supermarchés discount et des marchandises pour des clients tiers, a déclaré en décembre qu'elle naviguait autour de l'Afrique pour le moment.

TORM

Le groupe pétrolier danois a déclaré le 12 janvier qu'il avait décidé d'interrompre pour l'instant tous les transits par le sud de la mer Rouge.

WALLENIUS WILHELMSEN

Le groupe maritime norvégien a déclaré le 19 décembre qu'il interrompait les transits en mer Rouge jusqu'à nouvel ordre.

YANG MING MARINE TRANSPORT

La compagnie taïwanaise de transport de conteneurs a déclaré le 18 décembre qu'elle détournerait les navires via le Cap de Bonne Espérance pour les deux prochaines semaines. Elle n'a pas donné d'autres informations.