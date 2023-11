(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

First Class Metals PLC - Société d'exploration axée sur le Canada - Déclare que les échantillons de la propriété Zigzag, "axée sur le potentiel de lithium et de tantale", sont de "haute teneur". "Les résultats des échantillons en rainures ont confirmé notre enthousiasme à faire progresser le potentiel de cette propriété. La présence de spodumène et donc de lithium dans le secteur central de la propriété renforce la confiance dans la prospectivité des extensions latérales. Nous sommes impatients de planifier les forages maintenant que les fonds ont été obtenus", a déclaré Marc Sale, PDG de la société.

----------

Red Rock Resources PLC - Société d'exploration et de développement de ressources naturelles axée sur l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Australie - Dit qu'un décret a été publié accordant un deuxième permis à LacGold Resources, filiale de Red Rock, en Côte d'Ivoire, pour une durée initiale de quatre ans. Le permis couvre une superficie de 380,9 kilomètres carrés. La société déclare que les permis accordés totalisent maintenant 725,4 kilomètres carrés de "terrain aurifère prometteur". Avec l'octroi d'un deuxième permis hier, nous avons maintenant atteint une masse critique dans nos zones de demande de permis dans la province aurifère centrée autour de Yamoussoukro. Nous considérons que les permis accordés et ceux qui sont encore en cours d'octroi sont des permis qui présentent un bon potentiel aurifère. Nous avons déjà reçu une manifestation d'intérêt de la part d'une société souhaitant discuter d'une coopération ou d'une transaction, et nous nous attendons à d'autres manifestations d'intérêt", déclare Andrew Bell, président du conseil d'administration.

----------

Kazera Global - société d'investissement axée sur l'exploitation minière - déclare avoir commandé un dispositif d'extraction de diamants par pulsation pour l'actif de Deep Blue Minerals en Afrique du Sud. Le dispositif a une capacité de traitement de 20 tonnes par heure et devrait être opérationnel au début de l'année prochaine. "Les jigs pulsés sont largement utilisés pour la récupération des diamants et, avec une capacité de traitement de 20 tonnes par heure, nous pensons que cet achat constitue un moyen rentable d'améliorer rapidement et considérablement les opérations à Deep Blue", a déclaré Dennis Edmonds, directeur général de la société.

----------

Saietta Group PLC - Concepteur, ingénieur et fabricant de solutions "eDrive" pour les véhicules électriques, basé à Towcester, en Angleterre - Lève 6,7 millions de livres sterling à 17 pence par action grâce à un placement et à une souscription. Saietta a annoncé lundi son projet de levée de fonds. Cette levée de fonds devrait permettre de répondre aux besoins en fonds de roulement de la société jusqu'à la fin du mois de mars 2024, date à laquelle la société devrait avoir annoncé un certain nombre de développements commerciaux majeurs.

----------

Unicorn AIM VCT PLC - société de capital-risque - Prévoit de lancer une offre de souscription pour lever 15 millions de livres sterling. La levée de fonds sera également assortie d'une facilité de surallocation de 5 millions de livres sterling.

----------

Seed Innovations Ltd - société d'investissement axée sur les entreprises de santé, de bien-être et de cannabis médical en phase de démarrage - L'entreprise Clean Food Group Ltd a conclu un accord avec Roberts Bakery. L'accord prévoit la transformation des déchets de produits de boulangerie en huiles et graisses de valeur. L'investisseur initial CFG ajoute : "Roberts sera la première boulangerie à transformer les déchets de pain en huiles et graisses de valeur" : "Roberts sera la première boulangerie du Royaume-Uni à valider l'utilisation de déchets de pain d'usine pour la production d'huiles durables. Les entreprises visent à établir un écosystème circulaire et durable pour relever les défis d'un système alimentaire tendu au Royaume-Uni".

----------

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.