(Alliance News) - Goldplat PLC a déclaré mercredi que ses activités au Ghana ont connu un deuxième trimestre "exceptionnel", bien qu'elles continuent d'être entravées par des retards en Afrique du Sud.

Le producteur d'or basé à Londres a des activités de récupération au Ghana et en Afrique du Sud, et sert des clients en Afrique et en Amérique du Sud.

Goldplat a déclaré que le bénéfice d'exploitation combiné de ses opérations au Ghana et en Afrique du Sud était de 1,5 million de livres sterling au cours du deuxième trimestre au 31 décembre, soit une augmentation de 8,9 % par rapport à 1,4 million de livres sterling l'année précédente.

Pour le semestre clos le 31 décembre, le bénéfice d'exploitation a augmenté de 20 %, passant de 2,8 millions de livres sterling à 3,4 millions de livres sterling.

Cette augmentation est principalement due aux résultats "exceptionnels" de Goldplat au Ghana, où le bénéfice d'exploitation trimestriel a bondi de 77 % pour atteindre 1,8 million de livres sterling, contre 1,0 million de livres sterling l'année précédente.

Goldplat a déclaré que ses activités au Ghana ont bénéficié d'un approvisionnement important en matériaux et de la vente de stocks qui s'étaient accumulés en attendant que sa licence d'exportation soit finalisée.

En Afrique du Sud, cependant, Goldplat a enregistré une perte d'exploitation de 315 000 GBP, après un bénéfice d'exploitation de 356 000 GBP l'année précédente.

Goldplat a déclaré que les opérations sud-africaines ont été durement touchées par les coupures d'électricité, perdant 7% du nombre total de jours d'exploitation disponibles au cours du trimestre. Il s'agit d'une amélioration par rapport aux quelque 23 % perdus au cours des trois trimestres précédents, mais Goldplat a déclaré qu'il n'y avait aucune garantie que les coupures ne reviendraient pas à ces niveaux.

Goldplat a également annoncé qu'en janvier, elle a découvert que l'expédition des générateurs diesel qu'elle avait commandés en mai, pour permettre aux opérations de se poursuivre pendant les coupures d'électricité, avait été retardée. Par conséquent, l'installation ne sera pas achevée avant le quatrième trimestre de l'année qui s'achève le 30 juin.

La société attend toujours l'approbation de sa licence d'utilisation de l'eau dans certaines zones pour l'installation d'un pipeline vers l'usine de traitement de DRD Gold.

Le directeur général Werner Klingenberg a déclaré que cette période était "douce-amère", mais il a ajouté : "Je suis convaincu que l'équipe a mis en œuvre les contrôles nécessaires pour éliminer les pertes [de l'Afrique du Sud] à l'avenir".

Il a poursuivi : "Les exigences et l'approbation de la licence d'utilisation de l'eau [...] restent une priorité pour le groupe, tandis que nous continuons à renforcer nos relations, à accroître notre part de marché sur un marché de l'or en déclin en Afrique du Sud et à tirer parti de notre force et de nos capacités par le biais de partenariats dans d'autres métaux précieux et produits de base."

Les actions de Goldplat ont augmenté de 3,3 % à 6,25 pence à Londres mercredi.

