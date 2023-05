Goldplat PLC - société de services de récupération de l'or basée à Londres, qui a des activités en Afrique du Sud et au Ghana - nomme Douglas Davidson au poste de directeur des opérations. M. Davidson a acquis une vaste expérience opérationnelle en exploitant de grandes usines pour De Beers, Namdeb et Namakwa Diamonds. En outre, il indique que le renouvellement de la licence d'exploitation de l'or du groupe au Ghana a été finalisé et que l'exportation des produits a commencé, mais il précise que les ventes ne seront comptabilisées qu'au cours de la prochaine période financière. En outre, la pénurie d'électricité en Afrique du Sud se poursuit et la société a perdu 28 % des heures disponibles au cours des deux premiers mois du quatrième trimestre financier, contre 20 % au cours du troisième trimestre. A l'intention d'acheter des générateurs diesel qui pourront soutenir les opérations en Afrique du Sud pendant les coupures d'électricité, pour un coût de 750 000 GBP, qui sera financé sur 36 mois. Le coût du capital devrait être récupéré en deux ans.

Cours actuel de l'action : 7,74 pence, en baisse de 0,1 % à Londres ce mercredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 10

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

