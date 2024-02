Grit Real Estate Income Group - Société panafricaine d'investissement et de gestion immobilière basée à Maurice - annonce lundi la cession de sa participation de 99,9 % dans Bora Africa pour 50,7 millions USD et la vente de sa participation de 48,5 % dans un logement diplomatique au Mozambique pour 19,6 millions USD - toutes deux à Gateway Real Estate Africa, la filiale de développement du groupe. La GREA accepte de souscrire à une levée de fonds de 100 millions d'USD pour financer les transactions. Le produit de cette levée de fonds sera utilisé pour réduire l'endettement interne et externe du groupe et pour reconstituer le fonds de roulement.

Cours actuel de l'action : 20,71 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 37

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

