Grit Real Estate Income Group Ltd - société panafricaine d'investissement et de gestion immobilière basée à l'île Maurice - a annoncé jeudi la cession de sa participation restante de 6,8 % dans l'entreprise associée Letlole La Rona Ltd. LLR possède principalement des actifs industriels au Botswana. Grit Real Estate a vendu 18,9 millions d'actions à la Bourse du Botswana au prix de 2,50 BWP l'unité, soit environ 0,19 USD. Le produit de cette vente s'est élevé à 3,6 millions d'USD. Cette tranche conclut la sortie en quatre parties de la société de son investissement de 30 % dans LLR. Au total, la société a levé 20,3 millions d'USD. Les fonds devraient servir à réduire la dette et à la redéployer dans des acquisitions et des projets futurs à moyen terme.

Bronwyn Knight, directrice générale de Grit, déclare : "Depuis l'investissement initial en 2019, et grâce à l'implication directe de Grit dans les domaines de l'immobilier et de la gouvernance, LLR a apporté une valeur substantielle à tous les actionnaires. Alors que Grit reste fortement engagée dans l'investissement au Botswana et dans la région plus large, ce capital recyclé sera maintenant redéployé pour soutenir la transition en cours de Grit vers des actifs axés sur l'impact en Afrique... qui devraient générer une création de valeur à court et à long terme et une croissance de la valeur de l'actif net et des revenus".

Cours actuel de l'action : 31,14 pence, en baisse de 4,2 % à Londres vendredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 12

