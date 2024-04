La société sud-africaine Harmony Gold a signé un accord salarial de cinq ans avec une coalition de syndicats, a annoncé l'entreprise jeudi.

Les principaux syndicats sud-africains, souvent en conflit, ont négocié conjointement un accord qui permettra à la majorité des travailleurs de bénéficier d'une augmentation de salaire de 6,2 % au cours des trois premières années à compter de juillet 2024, qui passera à 6,35 % la quatrième année et à 6,5 % la cinquième année.

Les augmentations seront liées au taux d'inflation si celui-ci dépasse les pourcentages d'augmentation convenus, a déclaré Harmony. L'inflation annuelle des prix à la consommation en Afrique du Sud était de 5,6 % en février, contre 5,3 % le mois précédent.

"Pour la première fois en 73 ans d'histoire, nous avons conclu un accord salarial de cinq ans avec tous nos syndicats", a déclaré Peter Steenkamp, PDG de Harmony Gold, dans un communiqué.

Les opérations minières sud-africaines sont parfois perturbées par des grèves portant sur les salaires, ce qui a un impact sur la production.

Le National Union of Mineworkers (NUM), le plus grand syndicat de l'industrie minière du pays, et son rival plus petit, Solidarity, ont confirmé l'accord.

Harmony a déclaré que le National Union of Metalworkers of South Africa, l'Association of Mineworkers and Construction Union et l'United Association of South Africa faisaient également partie de l'accord. (Reportage de Nelson Banya ; Rédaction de Jan Harvey)