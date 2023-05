Zurich (awp) - Le spécialiste de l'outillage Hilti affiche sa confiance pour l'exercice en cours, après avoir enregistré une hausse des ventes sur les quatre premiers mois de l'année.

Entre janvier et avril, les ventes ont progressé de 5,4% à 2,14 milliards de francs suisses. En monnaies locales, la croissance atteint 9,7%, précise mardi l'entreprise liechtensteinoise.

Toutes les régions ont contribué à la croissance, notamment l'Europe (+10,3% en monnaies locales), les Amériques (+13,7%) et l'Asie-Pacifique (17,0%). La région Europe de l'Est, Moyen-Orient et Afrique a par contre vu les recettes chuter de 15,1% en raison de la guerre en Ukraine.

"Le relèvement des taux d'intérêt, l'inflation persistante et les tensions géopolitiques ont encore un impact négatif sur le marché mondial de la construction", a souligné le directeur général (CEO) Jahangir Doongaji.

Pour l'année en cours, Hilti table sur une hausse des ventes élevée, entre 6 et 9% en monnaies locales.

ol/rq