Impala Platinum a déclaré qu'elle proposait des suppressions d'emplois volontaires aux travailleurs de certains des puits d'extraction de platine les plus profonds du monde en Afrique du Sud, afin de réduire les coûts en raison de la chute des prix du métal.

L'exploitant de mines de platine basé à Johannesburg a entamé le processus à son siège social le mois dernier et étend maintenant les mesures de départ à son complexe minier tentaculaire de Rustenburg dans la province du Nord-Ouest, a déclaré Johan Theron, porte-parole de l'entreprise, à Reuters.

Il a refusé de préciser le nombre d'emplois que l'entreprise prévoit de supprimer et le montant des économies qu'elle compte réaliser grâce à ce processus.

"Nous faisons évidemment tout ce qui est en notre pouvoir pour réduire les coûts", a déclaré M. Theron. "La main-d'œuvre est un élément de coût important, c'est pourquoi vous commencez toujours par la main-d'œuvre en offrant des indemnités de départ volontaire.

Les prix du platine ont baissé de 14 % depuis le début de l'année, les analystes et les négociants ayant revu à la baisse leurs prévisions pour 2024 en raison de la faiblesse de la production automobile et des craintes d'un ralentissement de l'économie mondiale, selon un récent sondage Reuters.

Le platine et le palladium sont principalement utilisés par les constructeurs automobiles, qui les incorporent dans les gaz d'échappement des moteurs afin de réduire les émissions. Le platine est également utilisé dans d'autres secteurs et pour les investissements. Les prix du palladium ont baissé de près de 40 % depuis le début de l'année.

Le mois dernier, Sibanye Stillwater, le rival de l'Impala, a déclaré qu'il prévoyait de supprimer plus de 4 000 emplois et de fermer certains de ses anciens puits d'extraction de platine qui ne contiennent plus de minerai commercialement viable. Anglo American a déclaré en octobre qu'elle envisageait des suppressions d'emplois dans ses sièges sociaux en Afrique du Sud et dans le monde entier afin de réduire les coûts.

Les puits d'extraction de platine sud-africains sont parmi les plus profonds, les plus anciens et les plus coûteux au monde. Les mines d'Impala à Rustenburg sont "à la casse pour l'instant" et d'autres mesures pourraient être prises si les prix restent bas, a déclaré M. Theron.

"Les puits ne gagnent pas d'argent, mais ils n'en perdent pas non plus, ils s'en sortent tout juste", a déclaré M. Theron.

Impala envisage également de reporter les dépenses prévues pour certains projets d'expansion de ses unités Zimplats et Mimosa au Zimbabwe, ainsi que des mines Two Rivers et Marula en Afrique du Sud.

"Nous sommes en train de réinitialiser l'organisation pour l'adapter à un environnement de prix plus bas", a déclaré M. Theron. "Si toutes les initiatives ne vous permettent pas de survivre, vous devez en faire plus. (Reportage de Felix Njini ; reportage complémentaire de Nelson Banya ; édition de Miral Fahmy)