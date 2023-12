La société sud-africaine Impala Platinum a déclaré lundi que les opérations avaient été interrompues à la mine de platine Bafokeng Rasimone, récemment acquise, après que plus de 2 000 travailleurs eurent organisé un mouvement de protestation souterrain pour répondre à des revendications non spécifiées.

L'action de protestation a commencé lundi matin, a déclaré Impala dans un communiqué.

"À 15h00 (1300 GMT), environ 2 205 employés étaient encore sous terre, la motivation et les exigences de la protestation restant à déterminer", a déclaré Impala.

Il s'agit de la dernière manifestation en date d'une série de sit-in souterrains dans les mines sud-africaines. Au cours des deux derniers mois, des manifestations similaires ont été signalées dans les installations de Bakubung de Wesizwe Platinum et dans la mine Modder East du groupe privé Gold One pour des raisons salariales et de représentation.

Le National Union of Mineworkers (NUM), le syndicat majoritaire à la mine de Bafokeng, n'était pas immédiatement disponible pour commenter. En 2019, le NUM a signé un accord salarial de cinq ans avec Royal Bafokeng Platinum, l'ancien propriétaire de la mine, qui doit expirer l'année prochaine.

Impala a pris le contrôle de Royal Bafokeng Platinum en juillet après une longue bataille avec Northam Platinum, s'assurant ainsi d'énormes actifs à haute teneur qui sont essentiels à sa croissance future.

Les mineurs de platine sud-africains, dont Impala et Sibanye Stillwater, sont en train de supprimer des emplois alors qu'ils luttent pour rester à flot face à la faiblesse des prix des métaux.

Impala a déclaré que l'augmentation des cas d'action industrielle illégale "pose un risque pour l'emploi durable, en particulier compte tenu de la faiblesse des prix des métaux à laquelle sont actuellement confrontés les producteurs de platine".

Le mineur a récemment été victime d'un accident majeur dans ses installations de Rustenburg, lorsqu'un treuil transportant les travailleurs vers le haut et le bas d'un puits souterrain a mal fonctionné, tuant 13 travailleurs et en blessant de nombreux autres.