(Alliance News) - Kibo Energy PLC a cherché jeudi à obtenir des fonds pour faire face à une pénurie de liquidités, alors que la société continue d'afficher une perte en 2022.

Kibo, basée à Galway, en Irlande, a des projets énergétiques en Afrique et au Royaume-Uni. Elle a déclaré que les contraintes de liquidité résultaient du capital "important" requis pour développer ses projets.

Au 31 décembre, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 163 884 GBP, contre 2,1 millions de GBP un an plus tôt.

Le groupe était techniquement insolvable, car le total des dettes à court terme de 4,6 millions de livres sterling dépassait de loin le total des actifs à court terme de 391 107 livres sterling.

Kibo a indiqué qu'il avait lancé des initiatives de financement pour poursuivre le développement de ses projets.

Elle attend la conclusion d'un accord de coentreprise entre sa filiale Mast Energy Developments PLC et un investisseur institutionnel pour une valeur de 33,6 millions de livres sterling. Des conditions générales ont déjà été convenues, a indiqué la société.

"Suite aux pertes subies au cours de l'exercice financier actuel, associées à la position de passif courant net dans laquelle se trouve le groupe en décembre 2022, ces conditions [...] indiquent qu'il existe une incertitude matérielle susceptible de jeter un doute important sur la capacité du groupe à poursuivre son activité", a déclaré Kibo.

Jeudi, Kibo a déclaré que la perte avant impôts s'était réduite à 10,9 millions de livres sterling en 2022, contre 23,1 millions de livres sterling en 2021. Les recettes sont restées relativement insignifiantes, bien qu'elles soient passées de 3 245 GBP à 1,0 million GBP.

Louis Coetzee, président-directeur général de Kibo, a déclaré que l'entreprise avait réalisé des progrès "significatifs" dans les projets de valorisation énergétique des déchets, de biocarburants, d'énergie de réserve et de stockage de batteries.

Par Artwell Dlamini, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.