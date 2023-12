Kibo Energy PLC - société basée à Galway, Irlande, avec des projets énergétiques en Afrique et au Royaume-Uni - déclare que 35% des actionnaires ont rejeté les résolutions sur les titres de capital attribués, le mémorandum d'association et les statuts de la société lors de l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue jeudi. Ces motions n'atteignent pas le seuil minimum de 75%. L'absence d'approbation de l'acte constitutif et des statuts de la société signifie que la société ne peut pas être mise à jour auprès du bureau d'enregistrement des sociétés pour refléter la réduction de la valeur nominale et l'augmentation du capital autorisé. Toutes les autres résolutions sont approuvées car elles dépassent le seuil requis de 50 %, 24 % environ s'opposant à la réélection du directeur non exécutif Ajay Saldanha.

Cours actuel de l'action à Johannesburg : 2,00 rand cents

Variation sur 12 mois : baisse de 50

Cours actuel de l'action à Londres : 0,040 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 76

Par Artwell Dlamini, journaliste à Alliance News

