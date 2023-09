L'Afrique du Sud accueillera un sommet commercial américano-africain en novembre, malgré l'appel lancé par des législateurs américains pour que l'événement soit déplacé en raison de ce qu'ils considèrent comme l'approfondissement des relations militaires entre l'Afrique du Sud et la Russie.

Le centre économique de l'Afrique du Sud, Johannesburg, accueillera le Forum de coopération commerciale et économique entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne du 2 au 4 novembre, ont indiqué des responsables américains et sud-africains dans une déclaration commune mercredi.

La réunion portera sur l'avenir de l'African Growth and Opportunity Act (AGOA), le programme commercial phare de Washington pour le continent, qui accorde un accès sans droits de douane au marché américain et qui doit expirer le 30 septembre 2025.

"Comme l'a dit le président Biden, l'avenir, c'est l'Afrique", a déclaré la représentante des États-Unis pour le commerce extérieur, Katherine Tai, dans un communiqué. Mme Tai a déclaré qu'elle se réjouissait de se rendre en Afrique du Sud pour "discuter des possibilités de rendre l'AGOA plus transformatrice".

À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, les responsables américains et européens ont tenté de rallier l'opposition des gouvernements africains aux actions de Moscou. La plupart des États africains ont toutefois évité de prendre parti.

Malgré la neutralité déclarée de Pretoria, les liens étroits perçus entre la Russie et l'Afrique du Sud, un important partenaire commercial des États-Unis en Afrique, ont froissé Washington.

Dans une lettre datant du mois de juin, les principaux membres de la Chambre des représentants et du Sénat américain ont demandé à l'administration Biden de choisir un autre lieu pour la réunion commerciale entre les États-Unis et l'Afrique.

Faisant référence aux opérations navales conjointes de l'Afrique du Sud avec la Chine et la Russie en février, et aux projets d'accueil du président russe Vladimir Poutine lors d'un sommet du bloc BRICS, ils ont également suggéré que les avantages commerciaux accordés à l'Afrique du Sud dans le cadre de l'AGOA pourraient être révoqués.

Les législateurs ont semblé soutenir une accusation explosive de l'ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud, selon laquelle un navire russe soumis à des sanctions aurait collecté des armes dans une base navale sud-africaine l'année dernière.

Finalement, M. Poutine, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre en Ukraine, ne s'est pas rendu au sommet des BRICS en septembre. Une enquête sud-africaine sur la prétendue livraison d'armes a déclaré que l'accusation n'était pas fondée.

Dans sa déclaration de mercredi, Ebrahim Patel, ministre sud-africain du commerce, a tenté de tourner la page de l'incident en demandant la prolongation de l'AGOA.

"Une prolongation de l'AGOA au-delà de 2025 encouragera les investissements en Afrique et profitera à la fois aux États-Unis et aux pays africains", a-t-il déclaré.