L'Afrique du Sud a accepté la recommandation de la compagnie pétrolière nationale PetroSA de choisir la banque russe Gazprombank Africa comme partenaire d'investissement pour sa raffinerie de gaz-liquide (GTL) mise en sommeil à Mossel Bay, selon un communiqué du gouvernement lundi.

Gazprombank est le troisième prêteur russe en termes d'actifs et un canal clé du commerce de l'énergie russe.

L'usine GTL de Mossel Bay, d'une capacité de 45 000 barils par jour, est en maintenance depuis plusieurs années, car la diminution des ressources en gaz offshore ne permettait plus à l'usine de fonctionner.

PetroSA est à la recherche d'investisseurs pour tenter de remettre en service son usine phare, alors que l'Afrique du Sud s'inquiète de la sécurité de l'approvisionnement en carburant à la suite de la fermeture de ses deux plus grandes raffineries, Sapref et Enref, en raison d'accidents et de décisions commerciales.

"Le cabinet a noté que la sélection de GazpromBank dépend toujours de la décision finale d'investissement qui sera éclairée par un dossier commercial commun bancable, ainsi que par toutes les conditions qui devraient être finalisées en avril 2024", indique un communiqué du cabinet.

L'usine GTL est un élément clé des négociations entre TotalEnergies et PetroSA en vue de conclure un accord d'approvisionnement en gaz qui reliera potentiellement une énorme découverte de gaz de TotalEnergies à une plateforme offshore de PetroSA.

Cette plate-forme était utilisée pour fournir du gaz domestique directement à Mossel Bay, et l'utilisation de cette infrastructure pourrait contribuer à accélérer les livraisons potentielles de gaz provenant de la découverte de TotalEnergies.

Plusieurs sources ont déclaré à Reuters que les pourparlers en vue d'un éventuel rapprochement entre TotalEnergies et PetroSA s'étaient enlisés à cause du prix du gaz.