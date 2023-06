L'Afrique du Sud s'attend à ce que plus de 5 500 mégawatts (MW) de projets d'énergie renouvelable supplémentaires soient mis en service d'ici 2026, a déclaré mardi le ministre de l'électricité Kgosientsho Ramokgopa.

Il a ajouté que 66 000 MW de projets éoliens et solaires étaient en cours de développement dans le pays.

L'Afrique du Sud traverse la pire crise de l'électricité de son histoire, les ménages et les entreprises devant faire face à des heures de coupures de courant quotidiennes programmées en raison des pannes répétées du parc de centrales à charbon en difficulté de l'entreprise publique Eskom.

Toutefois, certains analystes commencent à se montrer plus optimistes et pensent que le gouvernement parviendra à réduire l'intensité des coupures d'électricité, ce qui permettra au rand de se redresser après avoir atteint son plus bas niveau historique le 1er juin.