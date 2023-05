L'Afrique du Sud va mettre aux enchères au moins 10 nouveaux blocs onshore pour l'exploration du gaz de schiste dans la région écologiquement sensible du Karoo, a déclaré un représentant du gouvernement à Reuters, alors que le pays cherche des sources d'énergie alternatives pour atténuer la pire crise électrique qu'il ait jamais connue.

La première vente aux enchères de ressources pétrolières et gazières de l'Afrique du Sud, qui devrait avoir lieu en 2024 ou 2025, une fois que la loi prévoyant la mise en place d'un cycle d'enchères aura été adoptée, comprend des zones autrefois détenues par Shell.

"Nous envisageons potentiellement un minimum d'une dizaine de blocs de gaz de schiste dans le Karoo qui seront mis aux enchères", a déclaré Bongani Sayidini, directeur des opérations de l'Agence sud-africaine du pétrole (PASA).

La PASA estime que le bassin du Karoo renferme environ 209 billions de pieds cubes (tcf) de ressources en gaz de schiste techniquement récupérables, bien qu'une étude réalisée en 2017 par des géologues de l'université de Johannesburg ait indiqué qu'il s'agissait probablement de 13 tcf, soit la limite inférieure d'estimations allant de 13 tcf à 390 tcf.

Même 5 tcf suffiraient à une centrale électrique au gaz de 1 000 mégawatts (MW) à 2 000 MW pour fournir de l'électricité pendant 30 ans, a déclaré l'Académie des sciences d'Afrique du Sud dans son plan d'action sur le gaz de schiste du Karoo publié l'année dernière.

Il n'est pas certain que le coût soit comparable à celui des centrales à charbon existantes ou à celui des énergies éolienne et solaire, de moins en moins chères, qui les remplacent progressivement.

La fracturation dans le bassin du Karoo, une vaste zone couvrant plus de la moitié de la superficie de l'Afrique du Sud, a été suspendue pendant une décennie en raison de la résistance des défenseurs de l'environnement et des agriculteurs, et de l'incertitude réglementaire.

Les 90 000 km2 de Shell sont disponibles après que la major pétrolière a retiré, au début de l'année dernière, une demande d'exploration, a déclaré M. Sayidini.

Confirmant ce retrait, un porte-parole de Shell a déclaré que l'entreprise concentrait ses investissements en amont sur un nombre plus restreint de bassins conformes à sa stratégie mondiale et dans lesquels elle disposait d'avantages concurrentiels.

Les nouveaux blocs de schiste proposés seront plus petits afin d'accroître la participation, a déclaré M. Sayidini. La première production de gaz pourrait prendre une décennie ou plus, si des ressources suffisantes sont trouvées.

RISQUE POUR L'ENVIRONNEMENT

Falcon Oil & Gas et Bundu Gas and Oil Exploration, une unité majoritairement détenue par l'entreprise australienne Challenger Exploration, ont conservé le droit de demander des licences d'exploration, a déclaré M. Sayidini.

"Nous pensons que c'est l'endroit où le potentiel est le plus élevé pour le rendre commercialement viable", a déclaré à Reuters Philip O'Quigley, PDG de Falcon, à propos de la partie méridionale du bassin, où la société cherche à obtenir une licence.

Quelque 2 500 échantillons de sol du Karoo ont été envoyés à l'étranger pour y être analysés, ont indiqué les responsables de la PASA.

"Ces analyses ont confirmé la présence de gaz et même de suintements de pétrole, de sorte que nous pensons maintenant qu'il pourrait même y avoir un potentiel pétrolier dans le Karoo", a déclaré M. Sayidini.

Les militants et les agriculteurs qui s'inquiètent de la qualité de l'air, de la dégradation des sols et de l'utilisation de l'eau dans cette région aride et semi-aride restent sceptiques.

"Le risque énorme qu'il représente pour l'environnement ne peut être sous-estimé", a déclaré Jonathan Deal, fondateur du Treasure the Karoo Action Group, une organisation à but non lucratif spécialement créée pour s'opposer à la fracturation dans la région.

La fracturation hydraulique, qui consiste à injecter des produits chimiques et de l'eau dans les fissures de la roche pour libérer le gaz, nécessite de grandes quantités d'eau.

Les compagnies pétrolières ont proposé de l'acheminer par camion ou par canalisation, bien que cette solution puisse s'avérer prohibitive. D'autres proposent que l'eau utilisée pour le forage et la fracturation soit récupérée et réutilisée, bien que la viabilité de cette solution ne soit pas évidente.

La nouvelle réglementation sur la fracturation, soumise à l'avis du public l'année dernière, devrait être finalisée en août, selon le ministère de l'environnement.

Mais les agriculteurs, qui craignent la concurrence pour une eau rare susceptible de s'épuiser ou d'être polluée, estiment que le risque lié à la fracturation est trop important.

Brent McNamara, directeur général d'Agri-Eastern Cape, a déclaré qu'il craignait que cela ne nuise à la productivité agricole. (Reportage de Wendell Roelf, édition de Tim Cocks et Simon Cameron-Moore)