Le Nigeria et l'Arabie saoudite ont conclu vendredi une série d'accords d'investissement et de coopération. Le gouvernement saoudien s'est notamment engagé à investir dans la rénovation des raffineries de pétrole du Nigeria et à fournir un soutien financier pour soutenir les réformes du gouvernement en matière de change.

Ces accords ont été conclus lors d'une réunion bilatérale entre le président nigérian Bola Tinubu et le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman en marge du sommet saoudo-africain à Riyad.

Sous la présidence de M. Tinubu, le Nigéria s'est lancé dans les réformes les plus audacieuses depuis des décennies, en supprimant une subvention populaire à l'essence et en unifiant les multiples taux de change du pays dans le cadre de mesures "visant à améliorer la facilité de faire des affaires".

Le ministre de l'information, Mohammed Idris, a déclaré que le gouvernement saoudien s'était engagé à effectuer "un dépôt substantiel de devises étrangères afin de stimuler la liquidité du marché des changes du Nigeria".

En outre, le gouvernement saoudien, par l'intermédiaire de Saudi Aramco, investira dans la rénovation des quatre raffineries d'État délabrées du Nigeria, qui devrait être achevée d'ici deux à trois ans, a déclaré M. Idris.

Le Nigeria recherche davantage d'investissements pour relancer une économie en proie à des pénuries de devises étrangères, à une inflation à deux chiffres, à une insécurité généralisée et au vol de pétrole brut, son principal produit d'exportation.

Le premier exportateur de pétrole d'Afrique a fait de la production de ses carburants une priorité depuis des années, mais les efforts de modernisation de ses raffineries ont échoué, ce qui le rend dépendant des importations.

M. Tinubu a également assuré les investisseurs saoudiens potentiels de la sécurité de leurs investissements dans la plus grande économie d'Afrique, tout en cherchant à renforcer les liens entre les deux pays, a déclaré son porte-parole plus tôt dans la journée de vendredi.

M. Tinubu, qui s'exprimait lors du sommet Afrique-Saoud à Riyad, a promis aux investisseurs "des retours sur investissement parmi les plus élevés au monde", a déclaré son porte-parole Ajuri Ngelale.

Il a également appelé à une collaboration pour combattre les insurgés islamistes, dont Boko Haram, et d'autres problèmes de sécurité dans le pays le plus peuplé d'Afrique.

"Le Nigeria et l'Arabie saoudite ont toujours entretenu des relations privilégiées, tant au niveau bilatéral que multilatéral. Au cours des six dernières décennies, notre coopération bilatérale s'est diversifiée pour couvrir un certain nombre de domaines d'intérêt commun", a déclaré M. Tinubu, cité par son porte-parole.

Jeudi, les deux pays ont signé un protocole d'accord pour la coopération dans l'industrie du pétrole et du gaz, renforçant ainsi leurs liens économiques.