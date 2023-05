Deux des 20 guépards ramenés d'Afrique australe en Inde pour rétablir l'espèce dans le pays sont morts cette année, mais les autres se portent bien, a déclaré le gouvernement lundi, tout en précisant que ce projet sans précédent n'était pas sans poser de problèmes.

Les guépards ont été transférés dans le parc national de Kuno, dans le centre de l'Inde, en septembre et en février, dans le cadre de la phase initiale d'un plan visant à rétablir l'espèce qui a disparu du pays il y a 70 ans.

Ces décès ont suscité des inquiétudes quant aux efforts déployés par le Premier ministre Narendra Modi, mais que certains défenseurs de l'environnement ont qualifiés de "projet vaniteux" qui ne tient pas compte du fait que le guépard africain n'est pas originaire d'Asie du Sud.

La sous-espèce est similaire mais distincte du guépard asiatique, en danger critique d'extinction, que l'on ne trouve plus qu'en Iran.

Le gouvernement a déclaré qu'une femelle guépard de six ans, originaire de Namibie, était tombée malade à la fin du mois de janvier et était morte en mars, après avoir souffert d'une insuffisance rénale chronique.

Un mâle adulte d'âge inconnu, originaire d'Afrique du Sud, a développé des symptômes neuromusculaires aigus fin avril et est mort, un peu plus d'une semaine après avoir été relâché de son camp de quarantaine dans un camp d'acclimatation plus grand.

"Les autres guépards ont été étroitement surveillés et aucun d'entre eux n'a présenté de symptômes similaires", a déclaré le ministère de l'environnement, des forêts et du changement climatique dans un communiqué.

"Ils semblent tous en parfaite santé, chassent pour eux-mêmes et affichent d'autres comportements naturels.

Le ministère a indiqué qu'une équipe d'experts sud-africains et indiens avait visité le parc dans l'État du Madhya Pradesh le 30 avril et lui avait remis un rapport sur la marche à suivre.

"Il n'est pas surprenant qu'un projet d'une telle ampleur et d'une telle complexité soit confronté à de nombreux défis", a déclaré le ministère. "Il s'agit de la première réintroduction intercontinentale d'une espèce sauvage de grand carnivore et il n'existe donc pas de précédent historique comparable.