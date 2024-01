Les primes d'assurance contre les risques de guerre pour les cargaisons traversant la mer Rouge augmentent après de nouvelles attaques contre des navires marchands par le mouvement Houthi du Yémen et la perspective que les navires ayant un lien avec le Royaume-Uni ou les États-Unis soient pris pour cible, ont déclaré mardi des sources d'assurance.

Les Houthis, alliés de l'Iran, bien équipés et entraînés, ont lancé de multiples attaques contre des navires en mer Rouge depuis novembre. Un responsable houthi a déclaré lundi qu'ils allaient étendre leurs cibles aux navires américains.

Même avant les récentes attaques des Houthis, le marché de l'assurance londonien avait classé le sud de la mer Rouge parmi les zones à haut risque, et les navires doivent avertir leurs assureurs lorsqu'ils traversent ces zones et payer une prime supplémentaire qui, jusqu'au début du mois, correspondait généralement à une période de couverture de sept jours.

Des sources du secteur de l'assurance ont déclaré que les primes de risque de guerre avaient augmenté pour atteindre environ 1 % de la valeur d'un navire, contre environ 0,7 % la semaine dernière, avec diverses réductions appliquées par les souscripteurs. Elles ont ajouté que les taux devraient augmenter.

Cela se traduit par des centaines de milliers de dollars de coûts supplémentaires pour un voyage de sept jours.

Les délais proposés pour les devis relatifs aux risques de guerre sont désormais beaucoup plus courts, "24 heures étant la norme", a déclaré Munro Anderson, responsable des opérations chez Vessel Protect, spécialiste des risques de guerre et de l'assurance maritime, qui fait partie de Pen Underwriting.

"Les taux augmentent, ce qui reflète l'exposition à des risques importants et opaques en mer Rouge", a-t-il déclaré à Reuters.

"Depuis les frappes navales et aériennes au Yémen, il est désormais largement considéré qu'en plus des navires liés à Israël, il existe une menace élevée pour les navires associés au Royaume-Uni, aux États-Unis, y compris les pavillons dépendants, ainsi que ceux liés à l'Australie, aux Pays-Bas, à Bahreïn et au Canada", a-t-il ajouté en référence à une coalition navale dirigée par les États-Unis qui tente de protéger le transport maritime commercial.

L'opérateur américain Eagle Bulk Shipping a déclaré lundi qu'un de ses navires avait été touché par un "projectile non identifié" alors qu'il naviguait à 160 km au large du golfe d'Aden.

"Les attaques des Houthis visent tous les navires avec des critères de moins en moins clairs", a déclaré une source d'assurance. "Les pavillons américains et britanniques sont désormais informés qu'ils ne doivent pas passer par la mer Rouge.

Le groupe militant Houthi, qui contrôle les régions les plus peuplées du Yémen après près d'une décennie de guerre contre la coalition soutenue par l'Occident et dirigée par l'Arabie saoudite, est devenu un fervent partisan du groupe islamiste palestinien Hamas dans la guerre de ce dernier contre Israël.

Ces derniers jours, les navires commerciaux ont interrompu leurs traversées de la mer Rouge, et un plus grand nombre d'entre eux ont pris le chemin plus long du Cap, dans le sud de l'Afrique.

"Avec la montée des tensions en mer Rouge, le coût du transport des marchandises à l'échelle mondiale augmentera et se répercutera inévitablement sur le consommateur final", a déclaré Nicole Hudson, directrice de la plateforme de chaîne d'approvisionnement e2open.

L'augmentation des taux d'assurance et des frais d'utilisation du canal de Suez fait qu'il devient moins cher d'emprunter la route la plus longue, ce qui pourrait également signifier moins de certitude quant aux délais de livraison, selon des sources de transport maritime.

"Les armateurs et les affréteurs pourraient estimer qu'il est plus rentable de contourner l'Afrique que de supporter les coûts combinés des frais de transit du canal de Suez et des primes d'assurance", a déclaré le courtier Clarksons Securities dans une note publiée cette semaine.

La coalition dirigée par les États-Unis est faible parce que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Égypte, des puissances régionales, n'y ont pas participé, a déclaré mardi le vice-président du Yémen.

"Si la coalition dirigée par les États-Unis ne parvient pas à contrecarrer de nouvelles attaques et à garantir la liberté de navigation dans la région, nous prévoyons que la couverture de l'assurance contre les risques de guerre ne sera plus disponible, ce qui obligera la majeure partie du trafic à emprunter la route beaucoup plus longue qui contourne le cap de Bonne-Espérance", a déclaré le service de notation Morningstar DBRS dans une note datée de lundi. (Reportage de Jonathan Saul ; Rédaction de Susan Fenton)