L'autorité sud-africaine de surveillance de la concurrence a recommandé vendredi d'approuver le projet d'achat par le consortium Takatso d'une participation majoritaire dans la compagnie aérienne publique South African Airways (SAA), sous réserve que certaines conditions soient remplies.

Le consortium Takatso a été créé lorsque le gouvernement a annoncé la vente d'une participation majoritaire dans SAA en 2021, dans le cadre des efforts visant à mettre fin aux renflouements récurrents de la compagnie aérienne en difficulté et à la maintenir à flot.

L'actionnaire majoritaire de Takatso était la société de capital-investissement Harith General Partners, tandis que deux sociétés d'aviation, Syranix et Global Aviation - copropriétaires du transporteur privé sud-africain Lift - détenaient des participations plus modestes.

La Commission de la concurrence a notamment recommandé que l'opération de rachat de SAA par Takatso n'ait lieu que si Syranix et Global Aviation sortent du consortium, faute de quoi il y aurait "diminution substantielle et empêchement de la concurrence sur le marché des compagnies aériennes nationales de transport de passagers".

Elle a déclaré que la participation des copropriétaires de Lift au consortium pourrait entraîner "l'échange d'informations sensibles du point de vue de la concurrence entre SAA et Lift, du fait que Global Aviation et Syranix détiennent des parts et ont la capacité de nommer des administrateurs au conseil d'administration de Takatso".

La Commission a déclaré qu'elle avait accepté que Global Aviation et Syranix se retirent de l'opération avant qu'elle ne soit achevée et qu'il y ait un moratoire sur les licenciements liés à la fusion.

L'opération doit maintenant être approuvée par le Tribunal de la concurrence - un type de tribunal spécial - pour être mise en œuvre.

Les représentants du consortium Takatso n'ont pas pu être joints immédiatement pour un commentaire.