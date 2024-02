L'entreprise sud-africaine Sasol annonce une baisse de son bénéfice semestriel

La société sud-africaine Sasol a déclaré vendredi qu'elle s'attendait à ce que son bénéfice semestriel diminue de 42% en raison de la baisse des prix du pétrole et des produits pétrochimiques et des problèmes d'infrastructure persistants dans l'économie la plus avancée d'Afrique.

Sasol, le plus grand producteur mondial de carburants et de produits chimiques à partir du charbon et du gaz, a déclaré qu'il prévoyait un bénéfice net par action (HEPS) entre 17,90 rands et 22,22 rands (0,9445 $ - 1,17 $) pour les six mois allant jusqu'au 31 décembre, contre 30,90 rands précédemment. Bien que la société ait noté certaines améliorations opérationnelles en Afrique du Sud, elle a déclaré que la sous-performance des entreprises publiques impliquées dans sa chaîne de valeur et les perspectives de croissance mondiale plus faibles continuent d'avoir un impact sur ses activités. Sasol devrait publier ses résultats semestriels le 26 février. (1 $ = 18,9522 rands)