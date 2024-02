L'orpailleur Harmony Gold annonce une hausse de ses bénéfices grâce à l'augmentation de la production et des prix

Le 22 février 2024 à 10:52 Partager

La société sud-africaine Harmony Gold prévoit une augmentation de plus de 200% de son bénéfice semestriel, grâce à une production d'or plus élevée et à des prix plus fermes, a-t-elle déclaré jeudi.

La mise à jour commerciale de Harmony indique qu'elle prévoit un bénéfice net par action - la mesure la plus courante des bénéfices en Afrique du Sud - entre 9,37 et 9,76 rands (0,4965- 0,5172 $) au cours des six mois jusqu'au 31 décembre, contre 2,93 rands au cours de la même période de 2022. L'entreprise minière estime que la production d'or augmentera de 14 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre entre 820 000 et 835 000 onces. La société a déclaré qu'elle avait également enregistré des teneurs et des prix plus élevés que l'année précédente. Harmony, qui exploite des mines et des projets en Afrique du Sud, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Australie, devrait publier ses résultats semestriels le 28 février. (1 $ = 18,8715 rand)