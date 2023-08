La France a déclaré samedi qu'elle soutiendrait les efforts visant à renverser le coup d'État militaire au Niger, un jour après que le bloc régional de l'Afrique de l'Ouest a déclaré qu'il avait un plan d'intervention militaire.

Le coup d'État militaire du Niger, le septième en Afrique occidentale et centrale en trois ans, a ébranlé la région du Sahel occidental, l'une des plus pauvres du monde, qui revêt une importance stratégique pour les puissances mondiales.

Les chefs de la défense de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont élaboré un plan d'action militaire si les putschistes ne rétablissent pas le président élu Mohamed Bazoum d'ici dimanche, ce qui fait planer le spectre d'un nouveau conflit dans une région déjà en proie à une insurrection islamiste meurtrière.

Le chef du coup d'État, le général Abdourahamane Tiani, âgé de 59 ans, qui a reçu une partie de sa formation militaire en France, a déclaré que la junte ne reculerait pas.

"La France soutient avec fermeté et détermination les efforts de la CEDEAO pour faire échouer cette tentative de coup d'État", a déclaré le ministère français des affaires étrangères dans un communiqué, après que la ministre des affaires étrangères, Catherine Colonna, a rencontré le premier ministre du Niger, Ouhoumoudou Mahamadou, à Paris.

"L'avenir du Niger et la stabilité de toute la région sont en jeu.

La France, ancienne puissance coloniale, n'a pas précisé si son soutien impliquerait un appui militaire à une intervention de la CEDEAO au Niger.

La CEDEAO a adopté une position ferme à l'égard de cette prise de contrôle. Compte tenu de ses richesses en uranium et en pétrole et de son rôle central dans la guerre contre les militants, le Niger revêt une grande importance pour les États-Unis, la Chine, l'Europe et la Russie.

Selon le plan d'intervention, ce sont les chefs d'État qui décideront du moment et du lieu de l'attaque, a déclaré Abdel-Fatau Musah, commissaire de la CEDEAO chargé des affaires politiques, de la paix et de la sécurité. Il n'a pas donné de calendrier pour l'intervention et n'a pas précisé ce que le plan impliquerait.

"Tous les éléments d'une éventuelle intervention ont été élaborés ici, y compris les ressources nécessaires, la manière et le moment où nous allons déployer la force", a-t-il déclaré à l'issue d'une réunion de trois jours qui s'est tenue vendredi à Abuja, la capitale du Nigeria.

Quelle que soit l'option choisie par l'organisation des 15 pays, elle risque d'aggraver le conflit dans une zone où les groupes liés à l'État islamique et à Al-Qaïda prospèrent dans le chaos.

Ils pourraient également se heurter à une certaine résistance : Les voisins du Niger, le Mali et le Burkina Faso, où des juntes militaires ont également pris le pouvoir ces dernières années, ont déclaré qu'ils soutiendraient le Niger en cas d'intervention militaire.

Une délégation de la CEDEAO s'est rendue en Algérie et en Libye ce week-end afin d'obtenir le soutien d'acteurs régionaux importants avant une éventuelle action militaire.