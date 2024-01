Le Premier ministre italien, Giorgia Meloni, a accueilli plus de 20 dirigeants africains à Rome ce lundi pour présenter son plan très attendu visant à redéfinir les relations de l'Italie avec le continent et à freiner l'immigration.

Le sommet, qui se tient dans le majestueux Sénat italien, durera toute la journée, les ministres italiens devant présenter une série d'initiatives, allant de l'énergie et des infrastructures à la santé et à l'éducation, qui, selon Mme Meloni, seront mutuellement bénéfiques.

"Nous pensons qu'il est possible d'envisager et d'écrire un nouveau chapitre dans l'histoire de nos relations, une coopération entre égaux, loin de toute imposition prédatrice ou de toute position charitable à l'égard de l'Afrique", a déclaré M. Meloni dans son discours d'ouverture.

Elle a précisé que l'initiative disposerait d'une dotation initiale de plus de 5,5 milliards d'euros (5,95 milliards de dollars), y compris des garanties publiques pour des projets d'investissement et 3 milliards d'euros provenant d'un fonds international pour le climat créé en 2021.

Toutefois, les critiques affirment que l'Italie, lourdement endettée, ne peut espérer rivaliser avec des pays comme la Chine, la Russie et les États du Golfe, qui cherchent tous à renforcer leur présence en Afrique, où se trouvent bon nombre des ressources naturelles de la planète.

Alors que Rome revendique la propriété du plan, qu'elle a baptisé du nom de feu Enrico Mattei, fondateur de la compagnie pétrolière publique Eni, Mme Meloni a déclaré que son gouvernement chercherait à obtenir l'aide du secteur privé et d'organismes internationaux tels que l'Union européenne.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président du Conseil européen, Charles Michel, et le président du Parlement européen étaient tous présents à la réunion de Rome.

Parmi les dirigeants africains présents figuraient les présidents de la Tunisie, du Sénégal, du Kenya, de la République du Congo et de la Somalie. Au total, 45 États africains étaient représentés à différents niveaux.

BESOINS EN ÉNERGIE

Depuis son entrée en fonction fin 2022, Mme Meloni a fait du plan Mattei un élément central de sa politique étrangère.

Les besoins énergétiques sont au cœur de l'initiative, Rome cherchant à servir de porte d'entrée sur les marchés européens pour le gaz naturel en provenance d'Afrique, devenu vital après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a fait de la diversification des approvisionnements une priorité pour l'UE.

Eni, le plus grand importateur de gaz naturel d'Italie, a déjà contré la baisse de l'offre russe en expédiant des volumes plus importants depuis l'Afrique, où il est présent depuis des décennies. L'entreprise a déclaré que l'Algérie, l'Égypte et la Libye seraient les principaux fournisseurs de gaz de l'Italie au cours des prochaines années.

Toutefois, le dirigeant italien a déclaré à plusieurs reprises que l'Europe devait nouer des liens plus étroits dans les domaines de l'industrie et de l'agriculture, en cherchant à renforcer les économies africaines afin de persuader les jeunes Africains mécontents d'émigrer vers le nord.

Quelque 157 600 migrants par bateau ont atteint l'Italie l'année dernière, le plus grand nombre depuis 2016, mettant à mal la promesse électorale de Meloni d'arrêter le flux d'arrivées non autorisées.

La plupart sont partis de pays d'Afrique du Nord tels que la Tunisie et la Libye, fuyant souvent la pauvreté et les conflits en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient.

"L'immigration de masse ne sera jamais stoppée et les trafiquants d'êtres humains ne seront jamais vaincus si nous ne nous attaquons pas aux nombreuses causes qui poussent une personne à quitter son foyer", a déclaré M. Meloni lors du sommet. "C'est exactement ce que nous avons l'intention de faire.