La commission sud-africaine des offres publiques d'achat a déclaré mardi qu'elle examinait le groupe MultiChoice et Canal Plus de Vivendi, après que MultiChoice a mis fin aux négociations de rachat potentiel avec son principal actionnaire, Canal Plus, le 5 février.

Canal Plus, l'un des principaux actionnaires de MultiChoice, avait proposé jeudi 105 rands (5,52 dollars) par action pour chaque action de MultiChoice qu'il ne possédait pas encore. L'offre - d'une valeur de 31,7 milliards de rands selon les calculs de Reuters - représentait une prime de 40 % par rapport au cours de clôture de l'action de MultiChoice, qui était de 75 rands le 31 janvier.

L'offre a été rejetée par la plus grande société de télévision à péage du continent, qui estimait qu'elle sous-évaluait considérablement le groupe. MultiChoice a toutefois déclaré qu'elle était disposée à discuter avec quiconque de toute transaction, à condition qu'elle soit faite à un prix équitable.

Anticipant sans doute cette réaction, Canal Plus, qui détenait jeudi 31,67 % du capital de MultiChoice, a porté sa participation à 35,01 % après l'annonce de l'opération la semaine dernière, soit juste au-dessus du seuil qui obligerait la société à présenter une offre obligatoire à ses actionnaires.

MultiChoice a déclaré lundi qu'elle avait demandé au comité de réglementation des offres publiques d'achat de se prononcer sur l'opportunité d'une offre obligatoire.

"Au moment de la publication de cette déclaration, le Panel est toujours en contact avec MultiChoice et Canal+ pour fournir des conseils et des lignes directrices sur la manière dont la question doit être traitée", a déclaré le Panel de régulation des offres publiques d'achat dans un communiqué.

Il a ajouté qu'il enquêtait sur divers aspects de l'état actuel de l'affaire.

Le groupe de médias français n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

Les actions de MultiChoice ont bondi de plus de 20 % depuis que l'offre a été faite, mais elles se négocient toujours en dessous du prix de l'offre, ce qui indique un manque de confiance de la part des investisseurs quant à la réalisation de l'opération. (1 $ = 19,0158 rands) (Reportage de Prerna Bedi et Chandini Monnappa à Bengaluru ; Rédaction de Sonia Cheema et Louise Heavens)