La confiance des consommateurs sud-africains a retrouvé un peu de sérénité au troisième trimestre, selon une enquête publiée jeudi, car le redressement des perspectives économiques et l'amélioration du délai d'achat des biens durables ont accru la "volonté" des ménages de dépenser.

L'indice de confiance des consommateurs, sponsorisé par la First National Bank (FNB) et compilé par le Bureau for Economic Research, est tombé à moins 16 points, contre moins 25 points au deuxième trimestre 2023.

La troisième économie d'Afrique et ses consommateurs aisés, en particulier, ont été affectés par la dépréciation du taux de change du rand, les hausses successives des taux d'intérêt et les fréquentes coupures d'électricité.

L'indice a constaté une reprise "remarquable" de la confiance des ménages à hauts revenus après qu'elle ait chuté à un niveau historiquement bas au cours du dernier trimestre, a ajouté l'enquête.

"Alors que le pouls financier de la nation reste faible, il semble y avoir de la lumière au bout du tunnel pour les consommateurs. Le taux d'inflation de l'IPC est passé de 7,1 % en mars 2023 à 4,7 % en juillet, alimentant les espoirs que la Banque de réserve sud-africaine a atteint la fin de son cycle de hausse des taux d'intérêt", a déclaré Mamello Matikinca-Ngwenya, économiste en chef de la FNB.

Cependant, la capacité des ménages à dépenser n'est toujours pas à la hauteur de leur volonté de dépenser.

"Une modération soutenue de l'inflation - en particulier des prix des denrées alimentaires - devrait commencer à atténuer la pression sur les volumes des ventes au détail à partir du quatrième trimestre", ajoute l'enquête.

Le dernier résultat reste bien en deçà de la moyenne à long terme de l'indice de confiance des consommateurs, qui est de zéro depuis 1994.