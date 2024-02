La croissance économique de l'Afrique est tombée à 3,2 % l'année dernière, contre 4,1 % en 2022, a déclaré vendredi la Banque africaine de développement, qui prévoit toutefois une croissance plus élevée cette année pour toutes les régions, à l'exception de l'Afrique centrale.

La BAD a déclaré que l'instabilité politique et le ralentissement économique de la Chine s'ajoutaient aux chocs du COVID-19 et de la guerre de la Russie en Ukraine.

Le chiffre final pour 2023 est inférieur à la croissance de 3,4 % que la BAD avait prévue en novembre. Elle a également réduit ses estimations de croissance régionale pour l'Afrique centrale et l'Afrique du Nord, en raison d'une récession en Guinée équatoriale, producteur de pétrole, et des conséquences des inondations dévastatrices en Libye.

"Les chocs subis par les économies africaines depuis 2020 ont endommagé la croissance, avec des implications à long terme", a déclaré la banque dans un rapport.

Malgré les chocs subis par la région, 15 pays africains ont affiché une croissance économique de plus de 5 % l'année dernière, selon la BAD, dont l'Éthiopie, qui est en train de restructurer sa dette extérieure, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, l'île Maurice et le Rwanda.

La banque prévoit une croissance plus rapide dans toutes les régions à l'exception de l'Afrique centrale en 2024, l'Afrique australe restant à la traîne avec 2,2 % contre 5,7 % pour l'Afrique de l'Est.

La performance morose de l'Afrique australe reflète la stagnation économique continue en Afrique du Sud", a déclaré la banque, avec la plus grande économie de la région, qui organise des élections nationales cette année, qui devrait croître de 1,1 % en 2024, contre 0,8 % l'année dernière.

"Cette situation économique décevante a aggravé les taux de chômage, de pauvreté et d'inégalité élevés et persistants du pays et l'a empêché de récolter les dividendes démocratiques au cours des 30 années écoulées depuis la fin du règne de la minorité blanche", a déclaré la BAD.

Le Nigeria, la plus grande économie d'Afrique de l'Ouest, devrait connaître une croissance de 2,9 % en 2024, soit une hausse de 0,4 point de pourcentage par rapport à l'année dernière, alors qu'une monnaie fortement dévaluée fait grimper l'inflation, exacerbant une crise du coût de la vie.

En Égypte, l'inflation élevée et les pénuries de devises étrangères devraient faire baisser la croissance à 3,7 % cette année, contre 4 % en 2023. (Rapport de Rachel Savage ;)