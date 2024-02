Lorsque les plus grands noms de la musique se réuniront dimanche pour les Grammy Awards, ils remettront un nouveau trophée pour la meilleure performance musicale africaine.

Ce prix reflète la popularité croissante de l'afrobeats et d'autres musiques du continent, qui gagnent une audience mondiale grâce aux plateformes de médias sociaux telles que l'application de vidéos courtes TikTok.

L'afrobeats est originaire d'Afrique de l'Ouest, principalement du Ghana et du Nigeria, bien que le terme soit souvent utilisé comme un fourre-tout pour différents styles musicaux provenant d'Afrique. Il se caractérise par des rythmes de percussion mélangés à divers genres, du rap au jazz, en passant par le R&B et d'autres.

L'afrobeats moderne "a un groove qui fait du bien", déclare Heran Mamo, journaliste R&B et hip-hop au magazine Billboard, qui a créé un classement afrobeats aux États-Unis en 2022. "Il est voué à toucher un public plus large, car il contient déjà un peu de tout pour tout le monde.

Sur Spotify, la musique Afrobeats a été écoutée 13,5 milliards de fois en 2022, contre 2 milliards en 2017.

Autre fait marquant, le chanteur nigérian Burna Boy est devenu le premier artiste africain à faire salle comble dans un stade américain lorsqu'il a joué au Citi Field de New York l'été dernier.

Parmi les musiciens en lice pour le nouveau Grammy dimanche, on trouve Tyla, une chanteuse sud-africaine de 22 ans. Elle a atteint le top 10 du classement Hot 100 de Billboard avec la très dansante "Water", un exemple d'un genre connu sous le nom d'amapiano, un son imprégné de jazz et de piano.

Un responsable de TikTok en Afrique du Sud avait remarqué que Tyla attirait l'attention sur son marché local en 2020 et lui avait donné des conseils sur la manière de maximiser sa présence sur l'application.

"Water" est sorti en juillet 2023, après que Tyla a signé avec Epic Records de Sony Music Entertainment.

En septembre, les utilisateurs de TikTok ont reproduit les mouvements de danse de Tyla dans le cadre du #WaterChallenge. À ce jour, 1,5 million de vidéos ont été créées à partir de la chanson, et le hashtag #WaterChallenge a été vu 1,8 milliard de fois, selon TikTok.

"Je pense que TikTok a joué le rôle d'incubateur, mais aussi de distributeur auprès de plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde, et cela a vraiment marché", a déclaré Ole Obermann, responsable mondial de la musique chez TikTok.

Le succès de Tyla illustre la capacité de TikTok et de YouTube à aider les artistes à trouver des fans dans le monde entier, un rôle autrefois réservé aux labels musicaux.

"La prolifération du streaming et des nouvelles plateformes de médias sociaux (par exemple TikTok) a accéléré la découverte des artistes et leur a fourni de nouveaux moyens de développer leurs bases de fans dans le monde entier", a déclaré Jessica Reif Cohen, analyste chez Bank of America Securities, dans une note de recherche prédisant les tendances des médias pour 2024.

TikTok reste controversée aux États-Unis en raison de son appartenance à la société chinoise ByteDance, que les critiques considèrent comme un risque pour la sécurité. L'administration Biden a interdit l'application sur les appareils du gouvernement américain. Les responsables de TikTok affirment avoir mis en place des mesures de protection rigoureuses et rejettent les allégations d'espionnage des données des utilisateurs.

L'application est également en conflit avec Universal Music Group au sujet du montant qu'elle paie pour l'utilisation de chansons de Taylor Swift, Billie Eilish et d'autres artistes. La musique de nombreux artistes d'Universal n'était pas disponible sur TikTok vendredi.

Pour les adolescents américains, TikTok est la deuxième source de découverte musicale la plus courante après YouTube, selon une récente enquête de MIDiA Research qui a montré que 45 % des jeunes de 16 à 19 ans ont découvert de la musique grâce à cette plateforme.

Parmi les autres artistes Afrobeats qui ont trouvé leur public sur TikTok, citons le rappeur nigérian Rema. Il a collaboré avec Selena Gomez pour un remix de sa chanson "Calm Down", qui a atteint la troisième place du Billboard Hot 100 en juin dernier.

TikTok contribue à forger de nouveaux liens entre les artistes américains et africains. M. Obermann raconte qu'il a fait écouter à Ryan Tedder, auteur-compositeur et chanteur du groupe OneRepublic, un court extrait d'une chanson intitulée "Ojapiano" du musicien nigérian KCee.

Tedder a tellement aimé le son qu'il a immédiatement contacté KCee, qui a sauté dans un avion de Lagos à Los Angeles deux jours plus tard pour que les deux musiciens puissent faire un remix de la chanson.

Obermann espère que le remix qui sortira bientôt donnera une nouvelle vie à "Ojapiano", une combinaison d'amapiano et d'une flûte sud-africaine appelée Oja, et continuera d'alimenter l'engouement pour l'afrobeats.

"Il s'agit d'un genre en pleine expansion", a déclaré M. Obermann.