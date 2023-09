Kropz PLC - Producteur et développeur de phosphate axé sur l'Afrique du Sud - Au cours des six mois précédant le 30 juin, la perte avant impôts a été ramenée à 4,0 millions USD, contre 61,0 millions USD l'année précédente. Les recettes du premier semestre 2023 s'élèvent à 14,1 millions USD, alors qu'elles étaient nulles l'année précédente. Le coût des ventes s'élève à 16,4 millions USD au premier semestre 2023, contre aucun au premier semestre 2022. "Avec les précipitations record inattendues enregistrées dans le Cap occidental, le plan d'exploitation minière a été modifié pour prendre en compte des précipitations plus importantes pendant les périodes hivernales afin de minimiser les effets des conditions d'exploitation humides", note la société. En ce qui concerne l'avenir, la société s'attend à rester opérationnelle au moins jusqu'en décembre de l'année prochaine.

Cours actuel de l'action : 1,75 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 64

