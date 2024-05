La raffinerie nigériane Dangote vise une double cotation sur les bourses de Londres et de Lagos d'ici la fin de l'année, a déclaré mardi un cadre supérieur.

"Nous avons inscrit toutes nos activités à la cote", a déclaré à Reuters Devakumar Edwin, cadre de la raffinerie Dangote. "Le NSE (Nigerian Stock Exchange) n'aura pas la profondeur suffisante pour gérer exclusivement la raffinerie de pétrole. Nous devrions l'introduire à la LSE (London Stock Exchange), mais aussi à la NSE".

La raffinerie, la plus grande d'Afrique, a été construite sur une péninsule à la périphérie de la capitale commerciale Lagos pour un coût de 20 milliards de dollars par l'homme le plus riche du continent, Aliko Dangote, et a été achevée après plusieurs années de retard.

Il peut raffiner jusqu'à 650 000 barils par jour et sera le plus grand d'Afrique et d'Europe lorsqu'il atteindra sa pleine capacité cette année ou l'année prochaine.

M. Dangote s'efforce d'assurer l'approvisionnement en brut de sa raffinerie. Il possède des intérêts dans les secteurs du ciment, des minoteries et du sucre, tous cotés à la bourse nigériane.

En mai, la société a conclu son premier accord d'approvisionnement avec TotalEnergies après avoir lancé un appel d'offres pour deux millions de barils de pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) Midland chaque mois pendant un an à partir de juillet, selon les documents de l'appel d'offres.