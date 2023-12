(Alliance News) - Altona Rare Earths PLC a annoncé jeudi que sa filiale Monte Muambe Mining Limitada avait déposé une demande de licence minière pour son projet au Mozambique.

La société d'exploration minière spécialisée dans l'évaluation, l'acquisition et le développement de projets en Afrique a déclaré que cette demande faisait suite à l'achèvement réussi de la phase 2 du projet de terres rares de Monte Muambe, comme annoncé à la mi-octobre.

Altona Rare Earths a indiqué que la durée de la licence d'exploitation minière demandée est de 25 ans.

Elle a également indiqué que le ministre mozambicain des ressources minérales et de l'énergie est tenu de prendre une décision dans un délai de 190 jours.

"Nous sommes très heureux d'avoir soumis notre demande de licence minière pour le Monte Muambe, ce qui reflète notre confiance inébranlable dans le projet. Cette demande marque une étape décisive dans notre parcours visant à transformer ce qui n'était, il y a seulement trois ans, que quelques interceptions positives dans des trous de forage, en une exploitation minière de terres rares ", a déclaré Cédric Simonet, directeur général d'Altona Rare Earths.

"Le projet apportera des avantages sociaux et économiques substantiels non seulement à la communauté locale de la province de Tete au Mozambique, mais aussi, plus largement, à l'ensemble du pays. Nous sommes impatients de renforcer nos relations avec le ministère des ressources minérales et de l'énergie, alors que nous travaillons à l'approbation de la licence d'exploitation minière.

"Nos efforts se concentrent actuellement sur la réduction des risques du projet, avec un accent particulier sur l'avancement des études métallurgiques.

Les actions d'Altona Rare Earths étaient en baisse de 1,8 % à 2,70 pence chacune à Londres jeudi après-midi.

Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.