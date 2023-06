La société sud-africaine de services logistiques Transnet a signalé jeudi un déraillement sur sa principale ligne de transport de minerai de fer, le dernier en date d'une récente série de disruptifs sur ses deux lignes utilisées pour transporter des minéraux en vrac vers les ports.

Le déraillement a eu lieu tôt dans la journée de mercredi, a indiqué Transnet dans un communiqué.

"Transnet Freight Rail confirme que des efforts de rétablissement urgents sont en cours pour restaurer les opérations sur son corridor de minerais".

La ligne s'étend sur 861 km, des mines de fer de Sishen, dans le Cap Nord, au port de Saldanha, dans le Cap Ouest.

Une pénurie de locomotives et de pièces de rechange, ainsi que des vols de câbles et d'autres actes de vandalisme sur son infrastructure entravent les efforts de l'opérateur ferroviaire de fret appartenant à l'État pour transporter les minerais et d'autres marchandises vers les ports.

Les mineurs affirment que les problèmes de Transnet continuent de leur coûter des milliards de rands en recettes d'exportation perdues.

Au début du mois, Transnet a suspendu ses services sur la ligne du minerai de fer après qu'un vol de câbles en cuivre a provoqué une panne d'électricité.

Ces dernières semaines, les lignes d'exportation de minerai de fer et de charbon ont subi des déraillements qui ont interrompu la circulation des trains pendant plusieurs jours.

De fortes pluies ont également affecté les opérations de Transnet au début de l'année.