Lango Real Estate, société centrée sur l'Afrique, pourrait s'introduire en Bourse au deuxième trimestre 2025 sur le London Stock Exchange, en avance sur son objectif de 2026, a déclaré mardi à Reuters son directeur général Thomas Reilly.

Dans le cadre d'engagements contractuels avec les actionnaires, la société prévoit une introduction en Bourse d'ici mars 2026, mais cette date pourrait être avancée, a-t-il ajouté.

"Idéalement, toutes les étoiles s'alignant, nous aimerions que l'introduction en bourse ait lieu avant mars 2026 et nous pensons au deuxième trimestre 2025, mais nous devrons voir comment le cycle se déroule", a-t-il déclaré lors d'une interview en marge du Sommet de l'investissement immobilier en Afrique.

Lango, qui possède des actifs immobiliers comprenant des bureaux et des commerces de premier ordre au Ghana, au Nigeria et en Zambie, est en pourparlers avec la Bourse de Londres pour mettre en place tous les processus nécessaires à l'introduction en bourse, a déclaré M. Reilly.

La cotation sera retardée si les conditions du marché ne sont pas favorables.

Lango a été créée conjointement par le plus grand groupe immobilier d'Afrique du Sud, Growthpoint Properties, qui détient une participation de 16 %, et le gestionnaire d'investissement mondial Ninety One en 2018.

La société se prépare à prendre pied en Afrique de l'Est, en ciblant Nairobi comme point d'entrée. Reilly a déclaré que Lango était en train de conclure un accord dans la capitale kényane.

"Si vous nous regardez maintenant, nous avons historiquement été plus axés sur l'Afrique de l'Ouest et il y a une reconnaissance de notre part, stratégiquement, d'adopter un point de vue un peu plus diversifié dans la mesure où nous devons vraiment devenir un acteur panafricain", a déclaré M. Reilly.

Au fil du temps, la société cherchera également à s'étendre en Tanzanie, au Rwanda et en Éthiopie, a-t-il ajouté.