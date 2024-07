Le Groupe de la Banque mondiale a déclaré lundi qu'il avait commencé à exploiter une nouvelle plateforme de garantie de prêt et d'investissement à guichet unique qui, espère-t-il, triplera l'offre de garanties et d'assurances de risque dans le monde pour atteindre 20 milliards de dollars par an.

L'objectif, qu'il souhaite atteindre d'ici 2030 et qui vise à stimuler l'investissement dans des domaines plus risqués, de l'Afrique à l'Ukraine, combinera des unités clés de la Banque mondiale, de la Société financière internationale (SFI) et de l'Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA).

Hiroshi Matano, vice-président exécutif de l'AMGI, a déclaré à Reuters que le regroupement permettrait de commencer à soutenir de nouveaux financements innovants, notamment des crédits carbone, des échanges dette-nature et des solutions énergétiques hors réseau dans les régions reculées d'Afrique.

Les garanties pourraient également être utilisées pour attirer les investisseurs du secteur privé afin qu'ils fournissent un financement "take-out" pour remplacer les prêts standard de la Banque mondiale ou de la SFI, libérant ainsi la capacité de prêt globale.

Il a déclaré qu'avec la généralisation des produits de garantie au sein du Groupe de la Banque mondiale, de nouvelles utilisations allaient être développées, ajoutant : "La façon dont vous l'utilisez, je pense que c'est une bonne chose" : "Je pense que c'est dans la manière dont vous l'utilisez que nous pouvons être vraiment innovants et créatifs.

Pour situer le contexte, le Groupe de la Banque mondiale a accordé près de 6,5 milliards de dollars de garanties l'année dernière et prévoit d'en accorder environ 10 milliards cette année ; l'objectif sera donc une expansion considérable et viendra gonfler le bilan de l'AMGI, qui s'élève actuellement à environ 30 milliards de dollars.

Interrogé sur le fait de savoir si les montants annuels pourraient même dépasser l'objectif de 20 milliards de dollars, il a ajouté que le président de la Banque mondiale "Ajay (Banga) veut que nous soyons ambitieux, donc s'il y a une demande, bien sûr, nous l'envisagerons".

Ces changements sont les premiers résultats tangibles d'un groupe de responsables de l'investissement du secteur privé réuni l'année dernière par M. Banga, baptisé "Private Sector Investment Lab" (laboratoire d'investissement du secteur privé), afin d'élaborer des idées visant à attirer davantage de capitaux privés vers les énergies propres et d'autres investissements dans les pays en développement.

Le plan vise à simplifier les produits de garantie en un seul menu complet qui permettrait aux clients d'identifier et de sélectionner facilement l'instrument le mieux adapté à leurs besoins.

Une nouvelle approche commune devrait normaliser les examens des garanties, en remplaçant un ensemble disparate de processus, de règles et de normes. (Reportage de Marc Jones à Londres et de David Lawder à Washington ; Rédaction de Toby Chopra et Stephen Coates)