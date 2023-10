Le Kenya, qui est actuellement le huitième utilisateur d'énergie géothermique, a plus de capacités géothermiques en construction que n'importe quel autre pays et prévoit de presque doubler la production totale d'énergie géothermique d'ici à 2030 dans le cadre d'objectifs ambitieux en matière d'énergie verte.

Une fois les projets en cours achevés, le Kenya se classera au quatrième rang mondial des utilisateurs d'énergie géothermique, derrière les États-Unis, l'Indonésie et les Philippines, et vise à produire plus de la moitié de l'électricité du pays à partir de sites géothermiques, comme le montrent les données du Global Energy Monitor.

L'énergie géothermique ne produit pas d'émissions lors de la production d'électricité, comme c'est le cas pour d'autres formes d'énergies renouvelables.

Elle présente en outre l'avantage d'être disponible 24 heures sur 24 en quantités fiables, ce qui l'emporte sur la nature intermittente de l'énergie solaire et éolienne et la rend attrayante pour les utilisateurs industriels d'électricité ainsi que pour les producteurs d'électricité.

En outre, le secteur géothermique génère plus d'emplois directs et indirects que les autres sources d'énergie renouvelables, avec une estimation de 34 emplois par mégawatt installé, contre 19 pour le secteur éolien et 12 pour les installations solaires photovoltaïques, selon l'entreprise énergétique italienne Enel. Dans les économies africaines à croissance rapide, où la population devrait atteindre 1,7 milliard d'habitants d'ici à 2030, les industries qui créent des emplois et accélèrent la transition énergétique mondiale bénéficieront probablement d'un traitement préférentiel de la part des gouvernements et d'un large soutien de la part de la société.

En retour, cela pourrait aider le secteur géothermique à résister à la concurrence des sources d'énergie rivales dans les années à venir, même si certaines sont moins chères à construire par unité de capacité électrique.

ORIENTATION GÉOGRAPHIQUE

Les installations géothermiques ont tendance à être regroupées le long des limites des grandes plaques tectoniques et ne constituent donc pas une option viable dans tous les endroits.

Toutefois, dans les régions où les plaques tectoniques se déplacent activement et où la chaleur de la Terre peut être exploitée à des profondeurs relativement faibles, les installations géothermiques peuvent constituer un moyen rentable de produire une énergie propre et abondante.

Au Kenya, la vallée du Grand Rift est la principale source d'énergie géothermique.

Situé le long du rift est-africain, l'une des zones de rift continental les plus actives au monde, le fond de la vallée offre aux géologues un accès relativement facile aux poches de chaleur souterraines.

"En moyenne, les ingénieurs du monde entier doivent forer entre 3 000 et 4 000 mètres pour créer un puits géothermique, alors que certains puits au Kenya ne font que 900 mètres de profondeur", selon Peketsa Mangi, directeur général de la Kenya Electricity Generating Company, cité dans un rapport publié par le Fonds monétaire international.

UNE PORTÉE DE PLUS EN PLUS LARGE

L'accès relativement facile aux sources géothermiques a incité le Kenya à devenir un leader mondial dans le développement de sites géothermiques, et le pays a augmenté sa capacité géothermique de 375 % entre 2010 et 2022, plus que tout autre grand producteur géothermique, selon les données du groupe de réflexion Ember.

De leur côté, les ingénieurs et les chefs de projet kenyans ont acquis une expertise de premier plan dans le secteur de la géothermie et dirigent souvent le développement de projets géothermiques, depuis l'étude des sites jusqu'à l'évaluation de l'impact sur l'environnement et la conception des installations, dans d'autres pays.

Cela a permis à des pays voisins tels que l'Éthiopie et Djibouti - qui bordent également le rift est-africain - de commencer à développer des sources géothermiques avec l'aide d'experts kenyans.

Ces nouveaux projets ne font toutefois qu'effleurer le potentiel géothermique de l'Afrique de l'Est.

Selon le Programme des Nations unies pour l'environnement, l'Afrique de l'Est a le potentiel de produire plus de 20 gigawatts d'électricité à partir de sites géothermiques, ce qui représente plus du double de la capacité électrique installée actuelle du Kenya et de l'Éthiopie réunis.

Pour les sociétés de production d'électricité du Kenya, une capacité géothermique supplémentaire leur permettra d'augmenter l'offre globale d'électricité sans avoir à recourir à des combustibles fossiles au-delà des niveaux actuels d'environ 12 %, et de maintenir ainsi le secteur de l'électricité du pays comme l'un des plus propres d'Afrique.

Pour l'ensemble de l'Afrique, qui devrait connaître une accélération significative de sa croissance économique jusqu'en 2050, le développement de la capacité géothermique de l'Afrique de l'Est sous l'égide du Kenya permettrait à plusieurs économies d'exploiter des volumes accrus d'électricité sans émissions, tout en assurant à l'ensemble du continent une plus grande indépendance énergétique.

Si la dynamique de développement de la géothermie au Kenya est pour l'instant essentiellement une question locale, l'impact d'une forte augmentation de la production d'électricité propre en Afrique de l'Est pourrait à terme avoir des répercussions sur le marché mondial de l'énergie. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.