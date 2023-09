Le président du Nigeria, Bola Tinubu, s'est entretenu avec le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, à New York, dans le but de faire progresser la coopération économique entre les deux plus grandes économies d'Afrique, a déclaré son porte-parole lundi.

Les deux dirigeants africains se sont rencontrés avant l'Assemblée générale des Nations unies qui doit débuter cette semaine, ont-ils déclaré dans un communiqué commun.

"Nous pouvons collaborer d'une manière mutuellement bénéfique qui enrichit nos populations", a déclaré M. Tinubu, ajoutant que les deux pays pouvaient coopérer dans les secteurs de l'exploitation minière et des télécommunications afin d'aider à "créer des emplois".

M. Tinubu a engagé les réformes les plus audacieuses que le Nigeria ait connues depuis des décennies, en supprimant la subvention à l'essence, populaire mais coûteuse, et en levant les restrictions sur les échanges de devises. Il s'est engagé à relancer une économie aux prises avec une dette record, une croissance anémique et une inflation à deux chiffres.

Le président Ramaphosa a salué les réformes économiques "courageuses" de M. Tinubu et a promis que l'Afrique du Sud étudierait la possibilité d'un partenariat plus étroit avec le Nigeria.

"Nous sommes deux économies majeures de notre continent, et il est important que nous approfondissions nos liens économiques, en particulier à la lumière de l'accord de libre-échange continental africain", a déclaré M. Ramaphosa.

"Nous aimerions voir le Nigeria et l'Afrique du Sud travailler en étroite collaboration sur un certain nombre de questions, car chaque fois que nous nous donnons la main, nous avons un impact au niveau mondial grâce à ces positions communes", a-t-il ajouté.

M. Tinubu a également exhorté l'Afrique du Sud à se joindre au Nigeria pour demander des réformes des institutions financières mondiales afin d'aider l'Afrique à lutter contre la pauvreté croissante et les difficultés économiques.

"Nous devons nous donner la main et convenir que les institutions financières internationales doivent être réformées, car l'Afrique ne doit plus être un terrain de charcutage économique, mais un endroit avec des gens doués, prêts à investir et à coopérer", a déclaré M. Tinubu.

M. Tinubu, qui assiste à sa première Assemblée générale des Nations unies en tant que président du Nigeria, doit également rencontrer le président américain Joe Biden et des dirigeants de Microsoft, Meta et Exxon Mobil à New York, dans le but de mobiliser des capitaux mondiaux pour développer les infrastructures. (Reportage de Felix Onuah ; Rédaction d'Elisha Bala-Gbogbo ; Montage de Sonali Paul)