Le chef du Serious Fraud Office (SFO) britannique versera environ 300 000 livres (378 630 dollars) à un ancien procureur qui avait été licencié à tort alors qu'il dirigeait une enquête très médiatisée sur la corruption, ont déclaré lundi des sources au fait de l'affaire.

Le règlement intervient un jour avant que Tom Martin, qui a dirigé la partie britannique d'une enquête mondiale sur la corruption de la famille Ahsani, autrefois prédominante, et de sa société de conseil en énergie Unaoil, basée à Monaco, ne se batte pour obtenir une indemnisation devant un tribunal londonien.

M. Martin a été licencié pour faute grave en 2018 après avoir été accusé d'avoir injurié un agent du FBI dans un pub londonien deux ans auparavant.

Un tribunal du travail a toutefois statué en 2021 que le ministère américain de la Justice et les Ahsanis voulaient l'écarter de l'affaire Unaoil et contrecarrer les tentatives du SFO d'extrader Saman Ahsani, un suspect clé, de Rome vers la Grande-Bretagne en 2018.

"Au nom du SFO, je vous présente mes excuses pour le chagrin causé à vous et à votre famille par ce que le tribunal du travail a considéré comme un licenciement injustifié et injuste", a déclaré Lisa Osofsky, directrice du SFO, dans un communiqué qui ne précise pas le montant de l'accord.

L'enquête sur Unaoil, qui a conclu des contrats énergétiques d'une valeur de plusieurs milliards de dollars dans l'Irak de l'après-occupation, a mis à rude épreuve les relations anglo-américaines et a terni l'image du SFO.

Les manquements en matière de divulgation et les contacts personnels de M. Osofsky avec un agent d'Ahsani - alors que les procureurs américains et britanniques se disputaient les principaux suspects - ont suscité des reproches de la part d'un juge, une révision ordonnée par le gouvernement et ont conduit à l'annulation de trois condamnations.

Lundi, M. Osofsky s'est engagé à améliorer la manière dont l'agence traitait les plaintes externes des suspects et des accusés concernant le comportement du personnel et à veiller à ce que les politiques de suspension et de discipline du SFO soient conformes aux meilleures pratiques.

"Je suis heureux que cet épisode soit maintenant terminé et que, après quatre années très difficiles, le SFO ait finalement accepté que les conclusions qu'il avait formulées à mon encontre étaient erronées tant en fait qu'en droit", a déclaré M. Martin dans un communiqué.

Les frères britannico-iraniens Cyrus et Saman Ahsani, ancien PDG et directeur des opérations d'Unaoil, ont plaidé coupable aux États-Unis en 2019 d'avoir participé à une escroquerie à la corruption de plusieurs millions de dollars pour aider de grandes entreprises occidentales à remporter des projets énergétiques au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Afrique pendant deux décennies.

(1 $ = 0,7923 livre)