La société sud-africaine Tiger Brands a enregistré une hausse de 11 % de son bénéfice semestriel lundi, le plus grand producteur de denrées alimentaires du pays ayant augmenté ses prix pour compenser la hausse des coûts des intrants, bien que cela ait freiné la croissance des volumes, les clients ayant réduit leurs dépenses.

Les producteurs de biens de consommation du monde entier ont augmenté leurs prix pour faire face à la hausse des coûts de la quasi-totalité des matières premières, de l'énergie et des emballages, après que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a aggravé les blocages de la chaîne d'approvisionnement liés à la pandémie.

"Les consommateurs restent limités et continuent de rationaliser leurs dépenses, en donnant la priorité aux offres de valeur et aux catégories de base", a déclaré la société dans un communiqué.

Le propriétaire de Jungle Oats et des fèves au lard Koo a déclaré que son bénéfice net par action provenant de l'ensemble des opérations, une mesure principale des bénéfices en Afrique du Sud, a augmenté à 808 cents au cours des six mois se terminant le 31 mars, contre 731 cents il y a un an.

Elle a également déclaré un dividende intérimaire de 350 cents par action, en hausse de 9 %.

Les recettes du groupe ont diminué de 0,8 % pour atteindre 19,2 milliards de rands (1,04 milliard de dollars) en glissement annuel, la hausse des prix ayant réduit les volumes.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les dépenses des clients se poursuivent, citant la croissance limitée des salaires dans le cadre de la poussée de l'inflation. (1 $ = 18,4040 rands) (Reportage de Sfundo Parakozov Rédaction de Nqobile Dludla, Bhargav Acharya, Kirsten Donovan)