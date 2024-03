Zurich (awp) - Le fabricant de chaussures de sport On Running a vu son chiffre d'affaires net décoller de 46,6% en 2023, atteignant 1,79 milliards de francs suisses et dépassant les attentes du groupe.

A taux de change constant, les recettes ont bondi de 55%, a précisé le groupe dans un communiqué publié mardi. Les recettes de la société avaient dépassé le milliard de francs suisses pour la première fois en 2022.

Les ventes directes du groupe zurichois se sont envolées de 50,9% à 671,8 millions et celles du commerce de détail de 44,2% à 1,12 milliard, montrent les chiffres du rapport.

Par zone géographique, les ventes nettes en Europe, au Moyen Orient et en Afrique (Emea) ont connu une hausse de 29,2% à 488,7 millions. Elles ont grimpé de 52,2% à 1,16 milliard dans les Amériques, ainsi que de 75,9% à 141,1 millions en Asie-Pacifique.

Doubler les ventes

Au cours d'un entretien téléphonique avec l'agence AWP, le co-directeur général (CEO) Martin Hoffman a affirmé qu'On Running restait "une entreprise de croissance". On deviendra "la marque mondiale de sport haut de gamme la plus forte", a-t-il ajouté.

Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a progressé de manière plus significative encore, avec un hausse de 67,6% à 165,3 millions. La marge afférente est passée de 13,5% à 15,5%.

Pour sa part, le bénéfice net de la société est passé de 90,6 millions à 112,4 millions.

Cette performance est due à l'augmentation des ventes, selon le CEO, qui entend doubler celles-ci "d'ici à 2026", confirmant les objectifs à moyen terme annoncés en octobre.

Développer l'habillement

Pour l'ensemble de 2024, On Running, qui est coté au Nasdaq, prévoit d'atteindre un taux de croissance du chiffre d'affaires net à taux de change constant d'au moins 30%. Aux taux de change actuels, il s'attend à des recettes d'au moins 2,25 milliards et vise une marge Ebitda ajustée comprise entre 16,0 et 16,5%.

"Le moteur de croissance le plus important reste les chaussures de course", note Martin Hoffman. "Mais nous souhaitons également continuer à nous développer dans le domaine de la formation et, enfin et surtout, de l'habillement", a-t-il fait savoir.

En outre, l'entreprise, dans laquelle est également impliquée l'ancienne star du tennis et ambassadeur de la marque Roger Federer, lancera bientôt une nouvelle collection dédiée au tennis.

lf/jl/al