Zurich (awp) - Le fabricant de chaussures de sport On Running a vu son chiffre d'affaires net décoller de 46,6% en 2023, atteignant 1,79 milliards de francs suisses et dépassant les attentes du groupe.

A taux de change constant, les recettes ont bondi de 55%, a précisé le groupe dans un communiqué publié mardi. Les recettes de la société avaient dépassé le milliard de francs suisses pour la première fois en 2022.

Les ventes directes du groupe zurichois se sont envolées de 50,9% à 671,8 millions et celles du commerce de détail de 44,2% à 1,12 milliard, montrent les chiffres du rapport.

Par zone géographique, les ventes nettes en Europe, au Moyen Orient et en Afrique (Emea) ont connu une hausse de 29,2% à 488,7 millions. Elles ont grimpé de 52,2% à 1,16 milliard dans les Amériques, ainsi que de 75,9% à 141,1 millions en Asie-Pacifique.

Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a progressé de 67,6%, à 165,3 millions. La marge afférente est passée de 13,5% à 15,5%.

Le bénéfice net de la société a, pour sa part, est passé de 90,6 millions à 112,4 millions.

Pour l'ensemble de 2024, On Running, qui est coté au Nasdaq, prévoit d'atteindre un taux de croissance du chiffre d'affaires net à taux de change constant d'au moins 30%. Aux taux de change actuels, il s'attend à des recettes d'au moins 2,25 milliards et vise une marge Ebitda ajustée comprise entre 16,0 et 16,5%.

lf/al