Le géant de l'impression Seiko Epson mise sur la croissance au Moyen-Orient et en Afrique pour répondre à la baisse de la demande sur son marché d'origine, le Japon, et dans d'autres pays développés, a déclaré son directeur général.

L'entreprise a vu ses ventes augmenter pendant la pandémie de grippe A (COVID-19), car la tendance au travail à domicile a accru la demande d'imprimantes personnelles. Mais Epson est confrontée à une stagnation à long terme sur les marchés matures en raison du déclin démographique et de l'essor de la numérisation.

Le Moyen-Orient, la Turquie et l'Afrique ont été les points forts de la croissance au cours de l'exercice 2022. Ainsi, suite au succès rencontré en Inde avec une filiale spécialisée, l'entreprise a établi en août une nouvelle base à Dubaï pour gérer directement la stratégie dans la région.

"Nos produits ne sont pas encore largement distribués au Moyen-Orient, et le potentiel y est énorme", a déclaré Yasunori Ogawa lors d'une interview accordée après la publication des résultats trimestriels de l'entreprise vendredi.

Le bénéfice d'exploitation a chuté de près de 70 % au cours des trois mois qui se sont écoulés jusqu'en septembre, et la société a abaissé ses prévisions pour l'ensemble de l'année à 80 milliards de yens (535 millions de dollars), alors qu'elle tablait auparavant sur 100 milliards de yens.

M. Ogawa a déclaré que la société s'attendait à ce que les conditions s'améliorent au cours du second semestre, car les coûts d'inventaire diminuent et le pic de l'inflation stimule la demande des consommateurs.

Pour augmenter sa croissance sur les marchés développés, Epson prévoit d'orienter davantage son portefeuille vers les clients commerciaux et industriels qui cherchent à réduire les déchets.

Les machines PaperLab de l'entreprise, par exemple, décomposent le papier de bureau usagé pour en faire des feuilles vierges. Ces machines sont volumineuses et leur utilisation reste plus coûteuse que celle des imprimantes standard et du papier neuf, mais l'entreprise s'efforce de réduire les coûts d'exploitation, a déclaré M. Ogawa.

"Nous accordons une importance particulière à l'environnement et nous aimerions développer l'utilisation de produits qui peuvent y contribuer, même si cela peut prendre un certain temps", a-t-il déclaré.

