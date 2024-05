La société sud-africaine RFG Holdings a annoncé mercredi une hausse de 20,4 % de ses bénéfices semestriels, le producteur de denrées alimentaires ayant augmenté ses prix pour compenser la hausse des coûts des intrants.

Le principal fabricant de fruits en conserve, de confitures et de viandes en conserve a déclaré que le bénéfice net dilué par action, la principale mesure des bénéfices en Afrique du Sud, a augmenté à 99,8 cents au cours des six mois qui se sont terminés le 31 mars, contre 82,9 cents il y a un an.