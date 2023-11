Le groupe immobilier commercial sud-africain Vukile Property Fund a déclaré mercredi que sa distribution semestrielle par action ou ses fonds d'exploitation avaient augmenté de 5,2 %.

Son revenu distribuable par action - l'une des principales mesures des bénéfices dans les fonds d'investissement immobilier (REIT) - a augmenté à 85,0 cents sud-africains par action au cours des six mois se terminant le 30 septembre, contre 80,8 cents un an plus tôt.