Le plan directeur de l'Afrique du Sud pour le gaz est prêt, selon un fonctionnaire

Le plan directeur de l'Afrique du Sud visant à développer son marché du gaz est enfin prêt, après des retards répétés, dans le but de réduire ses émissions de carbone et d'éviter les pannes d'électricité chroniques qui ont frappé l'économie la plus développée d'Afrique pendant des années.

Le plan directeur sera soumis au cabinet avant d'être rendu public, a déclaré mardi un haut fonctionnaire du ministère des ressources minérales et de l'énergie (DMRE). "Il est terminé, il passe par les processus internes avant d'être soumis au cabinet pour commentaires publics", a déclaré Jacob Mbele, directeur en chef du DMRE, à des journalistes. L'Afrique du Sud souhaite diversifier son bouquet énergétique en s'éloignant des centrales à charbon vieillissantes et sujettes aux pannes, et contribuer à réduire les émissions nocives du principal pollueur du continent. Le pays estime qu'il dispose de ressources gazières d'environ 60 billions de pieds cubes (tcf) en mer et de 200 tcf supplémentaires sur terre. L'absence de plan directeur, évoquée pour la première fois il y a près de dix ans, a aggravé l'incertitude réglementaire en Afrique du Sud, où l'entreprise énergétique française TotalEnergies cherchait à exploiter deux importantes découvertes de gaz en mer. Un autre responsable de la DMRE a déclaré le mois dernier que le nouveau plan directeur gazier était conçu pour équilibrer la demande et l'offre de gaz naturel jusqu'en 2050, sur la base de données glanées et vérifiées par l'industrie. Le plan directeur du gaz utilise trois scénarios - faible, moyen et élevé - et montre que les projets de conversion du gaz en électricité domineront dans un premier temps l'utilisation du gaz en Afrique du Sud, le pays cherchant à réaffecter les centrales au charbon mises hors service pour les faire fonctionner au gaz. Le plan tient également compte du fait que l'Afrique du Sud, qui tire l'essentiel de son gaz des gisements de la société pétrochimique Sasol au Mozambique, sera confrontée à une pénurie de gaz imminente à partir de 2026, lorsque ces gisements commenceront à s'assécher. Le plan directeur pour le gaz devrait être rendu public avant la fin du mois de décembre.