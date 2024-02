Harmony Gold, le plus grand producteur d'or d'Afrique du Sud en termes de volume, a déclaré qu'il verserait un dividende intérimaire record après que la production du métal précieux ait augmenté de 14 % au cours des six mois précédant le mois de décembre.

La société d'extraction d'or basée à Johannesburg a déclaré mercredi un paiement intermédiaire de 147 centimes de rand par action, augmentant ainsi les retours aux investisseurs après que son bénéfice net par action ait augmenté de 226% pour atteindre 956 centimes de rand au cours des six mois.

Harmony est l'une des rares sociétés d'extraction d'or d'Afrique du Sud à tirer des bénéfices de certaines des mines d'or les plus coûteuses, les plus vétustes et les plus profondes du monde.

La production d'or a bondi de 14 % pour atteindre environ 832 000 onces, grâce à une augmentation de 30 % de la production de la mine de Mponeng. Harmony a déclaré qu'elle avait également approuvé un plan visant à prolonger la durée de vie de Mponeng, la mine d'or la plus profonde du monde, de 20 ans, contre sept actuellement. (Reportage de Felix Njini, édition de Mark Potter)