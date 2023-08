La plupart des monnaies des marchés émergents ont été modérées mercredi, les investisseurs étant prudents avant le discours du président de la Réserve fédérale américaine cette semaine, tandis que le rand sud-africain s'est redressé après que des données aient montré un ralentissement de l'inflation dans la plus grande économie d'Afrique.

L'indice MSCI des devises EM est resté stable à 0900 GMT, tandis que l'indice des actions a progressé de 0,1%.

Le rand sud-africain a étendu ses gains à un cinquième jour consécutif contre le dollar et était en hausse de 0,6%, après que l'inflation globale des consommateurs ait chuté à 4,7% en glissement annuel en juillet, contre 5,4% en juin.

Alors que le gouverneur adjoint Tshazibana a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une "pause solide" lorsque la Banque de réserve sud-africaine (SARB) a laissé le taux directeur inchangé à 8,25 % en juillet, il est raisonnable d'affirmer qu'il pourrait être encore plus difficile de trouver une majorité pour d'autres hausses de taux lors de la réunion de la SARB le 21 septembre", a déclaré Piotr Matys, analyste senior FX chez In Touch Capital Markets.

L'Afrique du Sud et la Chine ont également signé des accords portant sur la technologie des émissions, la transmission et la distribution d'électricité et l'énergie nucléaire en marge d'un sommet à Johannesburg où les dirigeants des nations BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) se rencontrent.

Ces accords s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour mettre fin aux coupures d'électricité record. Le ministre de l'électricité, Kgosientsho Ramokgopa, a déclaré que l'un de ces accords permettrait aux entreprises chinoises de partager des technologies afin d'aider Eskom, l'entreprise publique sud-africaine en difficulté, à réduire les émissions de ses centrales électriques au charbon.

Le rouble russe s'est affaibli par rapport au dollar, avant trois adjudications d'obligations du Trésor OFZ, tandis que les actions de la major pétrolière Lukoil ont perdu 1 % après les gains importants de mardi, suite à un rapport selon lequel elle pourrait racheter une grande partie de ses actions avec une décote de 50 %.

Le sommet des BRICS pourrait avoir un impact sur les actifs russes, d'autant plus que les États membres cherchent à stimuler l'utilisation de leurs monnaies locales.

L'expansion potentielle du bloc est également à l'ordre du jour du sommet de cette année, certains espérant en faire un contrepoids à la domination des institutions mondiales par l'Occident.

La Nouvelle banque de développement du groupe des nations BRICS enregistre un programme d'obligations en roupies indiennes d'une valeur de 2,5 milliards de dollars sur 5 ans, a déclaré son directeur financier, Leslie Maasdorp, lors d'un débat d'experts.

L'indice chinois CSI 300 et l'indice Shanghai Composite ont chuté de plus de 1 % chacun, les investisseurs restant prudents face à l'aggravation de la crise dans le secteur immobilier du pays et à une série de rachats d'actions qui n'ont guère contribué à renforcer la confiance.

Le président chinois Xi Jinping a déclaré mardi, lors du sommet des BRICS, que l'économie chinoise était résiliente et que les fondamentaux de sa croissance à long terme restaient inchangés.

Le ministre argentin de l'économie, Sergio Massa, a déclaré qu'il s'attendait à ce que le conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) approuve les dernières révisions de son énorme programme de prêts mercredi, débloquant ainsi 7,5 milliards de dollars dont le pays en difficulté a désespérément besoin.

Plus tard dans la journée, les investisseurs ont pris connaissance de la décision de la banque centrale de Zambie concernant les taux d'intérêt.